PSG - OL : les Parisiennes passées par l'Olympique lyonnais

Dimanche (21h), le PSG féminin et l'OL s'affrontent dans un match ultra-important dans la course au titre de D1. L'occasion de revenir sur les joueuses actuelles de Paris passées par l'Olympique lyonnais.

Les deux figures du football féminin français que sont le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais ont vu bien souvent des joueuses jouer sous les deux maillots. Par exemple, à l'été 2016, la Suédoise Caroline Seger et les Françaises Jessica Houara, Kenza Dali et Kheira Hamraoui quittent le PSG pour la formation rhodanienne. Cependant, le chemin inverse existe également. En vue de la rencontre de dimanche (21 heures) entre le PSG et l'OL, voici une liste des footballeuses passées par le Rhône, mais qui évoluent désormais à Paris :

Sarah Bouhaddi (2009 - 2022)

Tout d'abord, commençons par celle qui a le plus marqué les esprits grâce à son passage dans le Rhône. La gardienne Sarah Bouhaddi a disputé 304 matchs sous le maillot des Fenottes de 2009 à 2022 (prêt à l'OL Reign en 2021). Elle a aussi remporté 28 titres à l'OL dont 8 Ligues des champions, 12 championnats de France, 7 Coupes de France et 1 Trophée des championnes. Avec ce palmarès, elle est la 4e joueuse la plus titrée de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Elle a ensuite rejoint le PSG en septembre 2022.

Kheira Hamraoui (2016 - 2018)

Ensuite, l'ancienne milieu de terrain du FC Barcelone, Kheira Hamraoui est, elle aussi, passée par l'OL. Son séjour entre Rhône et Saône a duré de 2016 à 2018. Néanmoins, avec ses 41 rencontres avec les Rouges Bleus, elle a pu soulever 2 Ligues des champions, 2 championnats de France et 1 Coupe de France. Déjà à l'époque, elle avait rejoint Lyon en provenance de Paris.

Sakina Karchaoui (2020 - 2021)

Par rapport aux joueuses précédentes, Sakina Karchaoui est la plus jeune des trois à avoir évolué dans les deux clubs. En effet, Bouhaddi et Hamraoui sont âgées de 36 ans et 33 ans, tandis que la défenseure gauche a soufflé sa 27e bougie en janvier dernier. Cependant, elle est aussi celle qui a le moins joué à l'Olympique lyonnais. De 2020 à 2021, elle a disputé 27 parties, mais elle a réussi à remporter une Ligue des champions (2020).