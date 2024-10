OL féminin : en octobre, Melchie Dumornay retrouvera sa sélection

Melchie Dumornay lors de Danemark – Haïti (Photo by Colin MURTY / AFP)

Absente des deux dernières convocations, Melchie Dumornay va enfin rejouer avec sa sélection. En octobre, elle jouera trois matchs avec Haïti.

Il faut espérer que d'ici là, rien ne viendra perturber son bon début de saison (trois buts en deux matchs). Sauf pépin physique dans les jours à venir, Melchie Dumornay va retrouver sa sélection lors de ce mois d'octobre. La joueuse polyvalente avait manqué les rassemblements de décembre 2023 et février 2024. Cela fait donc un an désormais qu'elle n'a plus fréquenté son équipe nationale, c'était lors d'un 13 - 0 infligé à Saint-Christophe-et-Nièves durant lequel elle avait marqué à trois reprises.

Un tournoi amical au programme

La footballeuse de 21 ans a été appelée par le nouveau sélectionneur Malou Quignette. Elle prendra part à un tournoi amical organisé du côté d'Antalya, en Turquie. Lors de ce rendez-vous, les Haïtiennes joueront trois rencontres, face à la Jordanie le 23, à Chinese Taipei le 26 puis la Russie le 30 octobre.

Avant la trêve internationale, l'attaquante et ses partenaires de l'Olympique lyonnais disputeront cinq parties : Montpellier le 5, Galatasaray le 8, pour le début de la Ligue des champions, Dijon le 12, Wolfsburg le 17, puis le Paris FC (date à déterminer). Un calendrier bien rempli pour Dumornay, et qui va donc s'alourdir encore avec Haïti. Elle pourrait participer à 8 affiches au total lors du mois d'octobre.