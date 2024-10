OL : Himbert et Barreau de retour en équipe de France U17

Comme à chaque rassemblement de la génération 2008 ces derniers mois, Axel Barreau et Rémi Himbert ont été appelés pour porter les couleurs de la France.

Si l'OL n'envoie plus systématiquement des joueurs dans les équipes de France jeunes, ces deux-là ont depuis plusieurs mois acquis un certain statut avec le groupe de leur génération. Les deux footballeurs nés en 2008 sont désormais des habitués des sélections, et surtout de celle U17. Déjà convoqués en août et en septembre, Axel Barreau et Rémi Himbert apparaissent de nouveau dans la liste donnée par le sélectionneur Lionel Rouxel.

Le Pays de Galles et le Portugal face aux Bleuets

Le dernier rassemblement s'étant bien déroulé, avec deux succès assez aisé contre l'Ouzbékistan, l'entraîneur a appelé les deux Gones, plus vingt autres footballeurs. Ils partiront en stage durant six jours au Portugal, entre le 8 et le 14 octobre. Deux rencontres amicales seront au programme, la première le vendredi 11 face au Pays de Galles, puis la seconde le lundi 14 contre leurs homologues portugais.

Un rendez-vous qui servira d'ultime test avant le premier tour des qualifications de l'Euro 2025 de la catégorie U17. Les Bleuets devront se mesurer à Gibraltar, Chypre et à la Slovénie entre le 29 octobre et le 4 novembre. Rien d'insurmontable a priori, même s'il faudra le justifier sur le terrain.