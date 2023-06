Un exercice antiterroriste organisé au Parc OL le 27 juin

Mardi 27 juin, une opération de grande ampleur sera réalisée au Parc OL. L’enceinte de Décines sera le théâtre d’un exercice antiterroriste dans le cadre de la Coupe du monde du rugby en septembre prochain.

En plus de traditionnels matchs de l’OL qu’ils soient masculins ou féminins, le Parc OL va également accueillir de nouvelles disciplines au cours de la saison prochaine. Quand la Ligue 1 fera relâche, l’enceinte de Décines sera le théâtre de la Coupe du monde du rugby à partir de septembre 2023. Cinq matchs de poule auront lieu entre Rhône et Saône avec notamment la venue de la double venue de la Nouvelle-Zélande le 29 septembre et le 5 octobre ainsi que le match France - Italie le lendemain. À cette compétition s’ajoutera aussi un match de l’équipe de France de football en mars prochain, mais surtout les Jeux Olympiques 2024. Si l’essentiel est concentré sur Paris, une partie des tournois de football se joueront au Parc OL.

Les habitants de Décines, Meyzieu et Chassieu recevront un sms d'alerte

Dans le cadre de ces événements qui risquent d’attirer une foule bien plus importante qu’à l’accoutumée, la Préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de tester une attaque terroriste grande nature mardi 27 juin à Décines. Le Parc OL sera le théâtre d’une simulation d’attentat lors d’un événement au stade.

Aucun détail du scénario catastrophe n’a été communiqué aux participants par les services de l'État. Cependant, les personnes se trouvant à Décines, Meyzieu et Chassieu pourront recevoir sur leur téléphone un message d’alerte. La préfecture du Rhône insiste donc sur le fait qu’aucune action ne sera à entreprendre à la réaction de ce message envoyé grâce au système FR-Alert, qui permet d’informer les Français d’une situation dangereuse.