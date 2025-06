Ce mercredi (18h), Rayan Cherki fait ses grands débuts avec Manchester City lors de la Coupe du monde des clubs. L'ancien joueur de l'OL est titulaire.

Mercredi 18 juin. La date à laquelle Rayan Cherki va disputer ses premières minutes sous le maillot des Cityzens. En effet, quelques jours après avoir refermé le chapitre de sa vie lyonnaise, le joueur de 21 ans va connaitre une première titularisation avec son nouveau club. Ce mercredi à 18 heures contre le Wydad Athletic Club, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, l'international français sera aligné comme meneur. Par ailleurs, un autre joueur formé à l’OL, Fahd Moufi, fait partie de l’effectif du club marocain. Il a notamment disputé 55 rencontres avec la réserve rhodanienne entre 2014 et 2017.

Du 15 juin au 13 juillet prochain, Rayan Cherki va participer à la Coupe du monde des clubs avec Manchester City aux États-Unis. Au programme, une première rencontre, Ensuite, les joueurs de Pep Guardiola affronteront Al-Aïn FC, lundi 23 juin à 3 heures du matin (heure française) et la Juventus Turin, le jeudi 26 juin à 21 heures.

À peine une semaine avec son nouveau club

Une nouvelle aventure prestigieuse pour Rayan Cherki après avoir dit adieu à son club formateur le 10 juin dernier. "Merci aux supporters pour leur soutien et leur affection indéfectibles, dans le bien comme dans le mal. Merci également au président Jean-Michel Aulas de m’avoir offert l’opportunité de vivre cette aventure avec ce club, mon club, celui de mon cœur, celui de ma ville. Je remercie aussi tous ceux qui m’ont accompagné, hors des terrains, dans l’accomplissement de mes défis. Enfin, merci à ma famille, mon soutien, pour l’amour qu’elle me porte et qui me porte au quotidien. À tous, j’ai essayé d’être à la hauteur de ce que vous m’avez apporté. Loin des yeux, mais proche du cœur, j’espère continuer à vous rendre fier et à représenter dignement l’ADN lyonnais", peut-on notamment lire dans "sa lettre de départ".

Le natif de Lyon aura réalisé une dernière saison de grande qualité avec l'OL, en comptabilisant 12 buts et 20 passes décisives en 44 rencontres. Il a également été le meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa.