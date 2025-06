Parc OL : le rugby truste désormais les affluences sportives

Après le record d’affluence pour Toulouse - Bayonne, la deuxième demi-finale de Top 14 a attiré 58 408 spectateurs samedi. Les quatre plus grosses affluences sportives du Parc OL reviennent désormais au rugby.

Et si le Parc OL était finalement un stade de rugby ? Cela reste l’antre de l’OL, mais force est de constater que l’enceinte décinoise réalise ses meilleures affluences avec le ballon ovale plus que le ballon rond. Bien évidemment, les explications tiennent au fait que les rencontres de rugby ne sont pas soumises à des restrictions et interdictions de déplacements de supporters adverses. La mise en vente des places est donc totale et cela a donc poussé la demi-finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et l’Aviron Bayonnais à un record historique pour une rencontre sportive. La question était de savoir si la deuxième demie UBB - Toulon programmée samedi allait rapidement rendre obsolète cette affluence de 58 741 spectateurs.

La réponse est non, même si l’affluence échoue à quelques centaines de spectateurs. En pleine Fête de la Musique, l’affiche remportée par l’Union Bordeaux-Bègles a attiré 58 408 spectateurs à Décines. Cela n’a pas été suffisant pour se hisser sur le podium des affluences sportives du Parc OL, mais le rugby truste désormais les quatre premières places de ce classement. Avec 58 241 spectateurs, la rencontre amicale entre la France et les États-Unis en juin 2018 recule à la 5e place et concerne la première manifestation liée au football.