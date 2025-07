OL académie : les U17 et U19 connaissent leur groupe

Les U17 et les U19 connaissent maintenant leurs futurs adversaires pour la saison 2025-2026 qui approche à grand pas.

Deux salles, deux ambiances différentes. Au contraire des U19, les U17 de l'OL ont réalisé une saison 2024-2025 pleine de promesses pour la suite. En effet, l'équipe dirigée par Amaury Barlet n'est pas passée loin d'une qualification pour les phases finales du championnat U17 National. Les Gones ont terminé à la 3e place de leur groupe : 12 victoires, 7 nuls et 7 défaites. Longtemps, les jeunes Lyonnais ont été dans les clous d'une place en play-offs. Seulement voilà, les deux défaites subies au cours des trois derniers matchs de la saison auront éteint les espoirs d'un titre de champion de France de la catégorie.

Retrouvez un peu de superbe chez les U19

De leur côté, les U19 ont vécu un exercice pour le moins décevant. Dans un premier temps encadré par Jordan Gonzalez puis par Samy Saci, le club rhodanien a fini à la 8e position en championnat. Avec au compteur 11 succès, 2 nuls et 13 revers. De plus, leur chemin en Coupe Gambardella s'est arrêté au stade des huitièmes de finale face à Bastia (0-0, 4-3 t.a.b). Par ailleurs, Samy Saci prendra les rênes de l'équipe U17 tandis que Florent Balmont lui succède à la tête des U19 pour la saison qui arrive. Les deux équipes reprendront d'ailleurs le chemin de la compétition le 24 août prochain.

Les adversaires de l'OL U19 en 2025-2026

Groupe B : AJ Auxerre, ASPTT Dijon, AS Saint-Priest, Clermont Foot 63, Dijon FCO, ESTAC Troyes, FC 93 Bobigny, FC Metz, FC Sochaux-Montbéliard, Montfermeil FC, Olympique lyonnais, RC Strasbourg Alsace, SC Schiltigheim, Stade de Reims.

Les adversaires de l'OL U17 en 2025-2026

Groupe C : AJ Auxerre, AS Illzach Modenheim, ASPTT Dijon, Dijon FCO, ESTAC Troyes, FC Annecy, FC Lyon, FC Metz, FC Sochaux-Montbéliard, Olympique lyonnais, Racing Besançon, RC Strasbourg Alsace, US Thionville Lusitanos, US Torcy PVMF.