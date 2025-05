OL - Angers : Fonseca donne des nouvelles de Tolisso et Mata

Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce samedi (21h), l’OL affronte Angers pour la dernière de la saison au Parc OL. Paulo Fonseca n’était pas forcément rassurant au moment de parler des situations de Corentin Tolisso et Clinton Mata, tous deux blessés.

Il y a encore de l’espoir. C’est le message martelé par Rayan Cherki et Paulo Fonseca, ce jeudi en conférence de presse. Après avoir manqué un énième coche contre Monaco samedi dernier malgré les défaites de Nice, Strasbourg et Lille, l’OL ne veut pas lâcher l’affaire dans la course à la Ligue des champions. Avec toutes les occasions manquées, les Lyonnais ont pourtant tout fait pour ne pas en vouloir. Il reste donc une ultime occasion dans un alignement des planètes dont personne n’espère ou ne croit à une issue favorable.

Néanmoins, il faudra battre Angers pour ensuite regarder ce que les concurrents directs ont pu faire sur les autres terrains. Pour cette 34e et dernière journée de Ligue 1, Paulo Fonseca ne devrait pas pouvoir compter sur un groupe au complet. À Monaco, l’entraîneur portugais a vu Clinton Mata laisser ses coéquipiers dès la première mi-temps. Absent de l’entraînement ce jeudi, l’Angolais a "essayé, mais il ne se sent pas bien. Je pense que ça va être difficile de jouer. On va voir demain (vendredi)."

"Peut-être que Tolisso sera dans le groupe"

Le constat est le même pour Corentin Tolisso même si différent. À la différence de Mata, le milieu était bien présent en début de séance avec le reste de ses coéquipiers. L’entraînement collectif n’a duré qu’une dizaine de minutes avant d’aller travailler individuellement. Toutefois, l’OL devrait pouvoir compter sur son vice-capitaine samedi contre Angers. Au moins dans le groupe, à défaut de mieux. "Coco a commencé à faire l'entraînement aujourd’hui (ndlr : jeudi), il a fait seulement le premier pas. Il est bien, mais ce n'est pas encore très bon. Peut-être que nous avons la possibilité d'avoir Corentin dans le groupe, mais ce n'est pas pour commencer le match." Comme dans cette fin de saison de l’OL, un espoir subsiste encore.