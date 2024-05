Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" revient pour un nouveau rendez-vous à partir de 19h. L'équipe de TKYDG reçoit Sonia Bompastor pour décrypter la défaite de l'OL en finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone.

Ce devait être un samedi de fête, finalement, cela a tourné au cauchemar. Avec deux équipes en finale, l'OL pouvait espérer soulever deux trophées en l'espace de quelques heures. Finalement, il n'y en a eu aucun. En fin d'après-midi, les Fenottes se sont inclinées 2-0 contre le FC Barcelone et n'ont pas réussi à reprendre leur couronne européenne. Pour en parler, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" reçoit Sonia Bompastor, ce lundi à partir de 19h. L'entraîneure de l'OL interviendra pendant une grosse partie de l'émission afin de faire le bilan de la saison, de parler de son évolution comme coach avant de s'éclipser pour le dernier thème de l'émission.

En tête-à-tête, Razik Brikh et Nicolas Puydebois reviendront logiquement sur la deuxième finale lyonnaise samedi contre le PSG. Un autre revers pour les joueurs de Pierre Sage qui n'a pas été la seule mauvaise nouvelle de la journée. En effet, l'avant-match de cette finale de Coupe de France a été entaché par des affrontements violents aux abords d'un péage après bus de Lyonnais et de Parisiens. Ce lundi, c'est un acte de violence et de racisme qui a éclaté au sein même de la fan zone de Décines. Autant de parts d'ombre qui seront discutées ce lundi soir.