Opposée à l’Angleterre mardi, l’équipe de France U17 a mordu la poussière (4-0). Avec un Enzo Molebé titulaire, les Français ont raté leurs débuts dans cet Euro U17.

C’est ce qui s’appelle se mettre tout de suite dans de sales draps. Mardi soir à Chypre, l’équipe de France U17 a commencé de la pire des façons son aventure dans l’Euro U17. Battue par l’Angleterre, elle en a plus concédé une large défaite (4-0) qui met déjà à mal son goal-average. Face à l’une des nations favorites de la compétition, les joueurs de José Alcocer ont explosé après seulement deux minutes de jeu et l’ouverture du score de Mikey Moore. Un premier but qui en appelait un deuxième puis un trois avant la pause (34e, 39e) pour les Anglais.

Titulaire en attaque, Enzo Molebé a bien tenté de sonner une révolte dès la 9e minute mais l’attaquant de l’OL n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans cette première journée de la phase de poule. Sorti dès la pause par son sélectionneur, le jeune Lyonnais, tout comme l’ensemble des Bleuets, va devoir montrer un autre visage dès vendredi (19h30) contre l’Espagne, battue par le Portugal pour son premier match.