Alexandre Lacazette célèbre le but de Lisandro Lopez en finale de la Coupe de France 2012 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À 33 ans, Alexandre Lacazette va vivre une nouvelle finale de Coupe de France avec l’OL. Douze ans après le sacre contre Quevilly.

Anthony Lopes, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki. Depuis leurs débuts en professionnels, ils attentent tous de pouvoir enfin gagner un titre avec leur club formateur. Certains ont déjà eu des opportunités de le faire, d’autres non. Le rendez-vous de samedi à Lille est donc forcément attendu avec impatience par ces joueurs issus de l’Académie et qui espèrent enfin pouvoir inscrire leur nom dans le palmarès de l’OL. Enfant du club lui aussi, Alexandre Lacazette a déjà ressenti cette sensation. C’était il y a douze ans au Stade de France contre Quevilly.

Tout juste âgé de 21 ans, l’attaquant avait débuté comme titulaire aux côtés de Lisandro Lopez et Bafétimbi Gomis. La première tentative avait été la bonne pour Lacazette avec cette Coupe de France, le dernier titre à ce jour pour l’OL. "On est des enfants du club, on va dire que n'importe quel titre avec L’OL est exceptionnel. Donc, je pense que s'il en a gagné une, en gagner une deuxième, ça serait bien, s’est avancé Tolisso lors du media day organisé par le club. Il a réussi à gagner quand il était plus jeune au club. Être là en tant que capitaine et être ancien et cadre du vestiaire, je pense qu'il en a envie aussi à 100 %."

Titulaire en finale à seulement 21 ans

De jeune professionnel en apprentissage à capitaine, douze ans séparent ces deux facettes d’Alexandre Lacazette. Pourtant, samedi, sous les coups de 23h, l’attaquant espère bien afficher le même sourire qu’en 2012 où il pose fièrement avec cette Coupe de France. Cette photo, les Lyonnais se la montrent comme une stimulation depuis le début du parcours à Pontarlier. "Depuis qu'on a commencé la campagne de Coupe de France, on a toujours une image dans le vestiaire où on voit Alex qui a gagné la Coupe de France. Donc, je sais qu'Alex était présent. Avant de commencer les matchs, il y a une photo d'Alex où on voit qu'il a gagné la Coupe de France."

Cette stimulation devrait être à son summum samedi à Lille. Car tout un peuple attend un dénouement positif contre le PSG.