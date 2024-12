Reims - OL : Huerta enchaîne, Endler capitaine

Après deux semaines de trêve, l’OL féminin est de retour aux affaires courantes à Reims. Avec les repos d’Ellie Carpenter et Wendie Renard, Joe Montemurro fait de nouveau confiance à Sofia Huerta tandis qu’Alice Sombath fait équipe avec Vanessa Gilles.

Deux semaines de trêve et seulement un jour pour préparer le déplacement. Voici le programme de l'OL féminin pour la reprise de la Première Ligue ce vendredi (21h) à Reims. Fort heureusement, les joueuses se connaissent désormais assez pour ne pas avoir besoin de trouver des automatismes. C'est plutôt au niveau de la fatigue que le staff de Joe Montemurro est avant tout attentif. D'ailleurs, l'entraîneur lyonnais n'a pas hésité à laisser Wendie Renard au repos, tout comme Ellie Carpenter, déjà préservée contre Le Havre avant la trêve et qui revient d'un périple en Australie.

Seulement quatre "internationales" alignées

Dans ce souci du détail, Montemurro a choisi de faire confiance à une grande majorité des joueuses qui sont restées à Lyon durant la trêve. Elles étaient d'ailleurs nombreuses pour une fois et cela se ressent dans le onze aligné. Seulement quatre internationales sont alignées à savoir Gilles, Sombath, Horan et Majri. Toutes les autres ont pu profiter de deux semaines de travail au GOLTC et n'auront pas donc l'excuse de la fatigue. Avec l'absence de Renard, Christiane Endler récupère le brassard de capitaine et aura de nouveau Sofia Huerta, Vanessa Gilles et Sofie Svava devant elle. Seule Alice Sombath vient suppléer Wendie Renard par rapport à l'arrière-garde présente en Normandie. Au milieu, les Allemandes Däbritz et Marozsan profitent du turnover voulu par leur coach et feront équipe avec Lindsey Horan.

La composition de l’OL à Reims : Endler - Huerta, Sombath, Gilles, Svava - Däbritz, Horan, Marozsan - Majri, Dumornay, Chawinga