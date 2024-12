Le Havre - OL : Becho plus beau but de Première Ligue ?

Auteure d’une superbe talonnade contre Le Havre avant la trêve, Vicki Becho est en lice pour le titre de plus beau but du championnat en novembre. Elle fait face à Jedlinska (Dijon), Thiney et Mateo (Paris FC) ainsi que Karchaoui (PSG).

Depuis le début de la saison, elle a plutôt du mal à se mettre en évidence et ne s'en est pas cachéeé durant la trêve internationale. Avec 429 minutes jouées, Vicki Becho fait face à la concurrence offensive et n’arrive pas à profiter du turnover mis en place par Joe Montemurro à l’OL. Manquait-il le déclic ? Peut-être bien, l’attaquante étant à la recherche de son premier but depuis le début de la saison. Il a fallu attendre le déplacement au Havre avant la trêve pour y parvenir et avec la manière. Sur un centre, la native de Montreuil a régalé le public normand et les quelques supporters lyonnais avec une Majder inspirée et qui a fait mouche.

Les supporters votent

Ce premier but de la saison va probablement lancer Vicki Becho. En tout cas, cette dernière pourrait bien décrocher le trophée du plus beau but du mois de novembre. Ce vendredi, la FFF a dévoilé le nom des nommées dont fait partie la Lyonnaise. Elle est en concurrence avec Gaétane Thiney et Clara Matéo (Paris FC), Sakina Karchaoui (PSG) et Klaudia Jedlinska (Dijon). Pour voter, tout se passe en cliquant sur le lien.