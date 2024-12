Face aux différents couacs des dernières semaines, dont OL - Nice, la LFP, en accord avec DAZN, a choisi de repousser le coup d'envoi des matchs de 17h en Ligue 1.

Dans son désir d'attirer de nouveaux abonnés, DAZN n'y mettait pas forcément du sien. Le week-end dernier, nombreux sont les téléspectateurs à s'être plaints de ne pas avoir pu assister au début de la rencontre entre l'OL et Nice (4-1). En raison d'un match au temps additionnel à rallonge à Montpellier, le détenteur des droits n'avait pas réussi à faire basculer le match de 17h sur un autre canal, en attendant de rebasculer sur le canal principal. Ce couac, le dernier d'une longue série depuis le début de la saison, a poussé la LFP à agir en conséquence. Jeudi, le Conseil d’Administration de la Ligue a procédé à un aménagement de la grille de programmation des matchs de Ligue 1 pour la case de 17h.

"Une meilleure éditorialisation des matchs"

En accord avec DAZN, les coups d'envoi ne débuteront plus à 17h mais un quart d'heure plus tard désormais (17h15). Un choix justifié par la LFP afin "d’avoir un intervalle plus grand entre la fin du match commençant à 15h00 et le début des rencontres de 17h15, et de proposer ainsi aux téléspectateurs une meilleure éditorialisation des matchs de la fin d’après-midi." La mise en place de cette nouvelle grille débutera en 2025, à compter de la 17e journée (10 au 12 janvier). L'OL se rendra à Brest, mais attend encore de savoir quel jour.