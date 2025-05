Dans un entretien accordé à L’Équipe, le patron des Sports de la plateforme Amazon, Alex Green, a indiqué qu’il était favorable à l’idée de collaborer avec la LFP dans son projet de chaîne 100% Ligue 1.

Depuis l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour diffuser la Ligue 1. Bien au contraire. Après DAZN et Canal +, c’est désormais Amazon qui pose sa candidature pour le prochain exercice. En effet, suite à l’accord entre DAZN et la LFP pour une sortie du contrat de diffusion de la plateforme britannique, la Ligue s’est pleinement focalisée sur son projet de nouvelle chaîne. La solution privilégiée pour retransmettre le championnat dès la saison prochaine.

C’est dans cette optique que le patron des sports d’Amazon Alex Green a souligné le vif intérêt qu’avait sa société pour renouer avec la diffusion de l’élite du football français. "Nous sommes en échanges réguliers avec la Ligue par l'intermédiaire de nos équipes françaises. Tout doit aller vite maintenant et nous pensons être un excellent partenaire pour la Ligue et sa future chaîne. Nous pouvons contribuer grandement à sa large diffusion et à son succès", a expliqué dans les colonnes de L'Equipe le dirigeant anglais.

Amazon se félicite pour ses années Ligue 1

Le succès, Amazon l’avait touché du doigt la saison dernière. Grâce à ses dispositifs bien encadrés, Prime Video avait séduit bon nombre de ses abonnés. D’ailleurs, Alex Green s’en est félicité. "En trois saisons, nous avons développé une base d’abonnés très importante pour notre Pass Ligue 1, largement au-dessus du million. Et nous avons réalisé un excellent travail de production autour des matchs, pas seulement pour les affiches les plus prestigieuses, mais sur l’ensemble des rencontres".

La Ligue l’aura compris. Elle a désormais l’embarras du choix pour s’offrir les services d’une plateforme qui l’accompagnera dans son projet de chaîne. Ce qui devrait donner quelques maux de tête à Nicolas de Tavernost ces prochaines semaines.