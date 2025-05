Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Entre une 7e et une 4e place en Ligue 1, l’OL n’est pas encore fixé. Selon son classement, le club lyonnais empochera entre deux et quatre millions d’euros grâce aux dotations de la LFP.

Plus les jours passent, plus l’OL se fragilise économiquement. Dans le contexte actuel, chaque euro compte pour les finances d’Eagle Football Group, tant John Textor semble peu à peu perdre le fil. Les sanctions de l'UEFA dont pourrait faire l'objet l'OL font plonger un peu plus le club dans l’incertitude. Et les supporters dans l’inquiétude. Quoi de mieux donc, pour redonner le sourire au propriétaire américain, qu’une somme de plus de deux millions d’euros.

Elle ne viendra pas combler le manque avant le passage devant la DNCG mais elle sera sans aucun doute la bienvenue d'ici à quelques jours au vu des difficultés que rencontrent les dirigeants rhodaniens ces dernières semaines. En effet, grâce à leur classement en Ligue 1, qui se situera entre la 7e et la 4e place, les Lyonnais toucheront entre 2,4 et 3,6 millions d’euros. En plus d'un enjeu sportif, OL - Angers peut avoir une incidence économique avec ce montant versé par la LFP dans le cadre des dotations liées au positionnement en championnat.

Encore une indemnité des droits TV à toucher

À noter d’ailleurs que ce paiement vient en plus des droits TV. Une question qui a quant à elle été réglée récemment grâce à l’accord conclu entre la Ligue et le diffuseur DAZN. Les deux derniers versements aux 18 clubs de l’élite, à hauteur de deux fois 70 millions d’euros, n’ont donc pas été remis en cause. Le paiement de l’avant-dernière échéance a été effectué dans les temps, à la fin du mois d’avril. Tandis que la dernière est prévue pour le 30 juin.