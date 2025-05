Montemurro convoque tout son groupe pour la finale OL - PSG

Les joueuses de l’OL féminin avant Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Vendredi, l'OL affronte le PSG pour la finale des play-offs. Joe Montemurro, qui pourrait bien connaitre sa dernière sur le banc, a convoqué tout son groupe, avant de le réduire vendredi pour tomber à 18 joueuses. Blessée depuis deux matchs, Amel Majri postule.

Un dernier coup de collier avant de partir en vacances. Vendredi soir, les joueuses de l'OL féminin ont un dernier match à disputer et pas des moindres. Après avoir été éliminées de la Coupe de France puis de la Ligue des champions, les Fenottes ont une ultime opportunité de finir cet exercice 2024-2025 avec un trophée. Il faudra pour cela se défaire du PSG dans la finale des play-offs de Première Ligue, pour un remake de la saison dernière. Malgré onze points d'avance au classement de la saison régulière, tout se jouera sur 90 minutes minimum vendredi (21h) au Parc OL. Pour la dernière d'Eugénie Le Sommer, Wendie Renard et ses coéquipières espèrent lui offrir un beau cadeau d'adieu avec un 18e titre de championnes de France dans l'histoire du club.

Une dernière pour d'autres joueuses ?

Pour ce rendez-vous contre le PSG, Joe Montemurro, qui devrait lui aussi connaitre sa dernière sur le banc lyonnais, a choisi de convoquer l'ensemble de son effectif. Elles sont 25 à postuler pour cette finale, mais le groupe sera réduit à 18 en cours de journée vendredi. Blessée contre Le Havre et Dijon, Amel Majri a repris l'entraînement collectif et postule pour cette finale. L'internationale française aura certainement à cœur d'être de la partie pour fêter dignement le départ de l'une de ses plus anciennes coéquipières.

Le groupe de l’OL contre Fleury : Benkarth, Belhadj, Endler – Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane – Benyahia, Däbritz, Damaris, Dumornay, Heaps (ex-Horan), Majri, Marozsan, Van de Donk – Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer