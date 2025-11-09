Bleus : Deschamps justifie la nouvelle absence de Tolisso (OL)

Certes amoindri physiquement ces derniers jours, Corentin Tolisso n’avait toutefois pas retenu l’attention de Didier Deschamps pour la trêve de novembre. Le sélectionneur justifie ce choix par la concurrence chez les Bleus.
Ce dimanche soir, il sera bien en tenue, mais Paulo Fonseca ne devrait pas prendre de risques avec Corentin Tolisso. En délicatesse avec son ischio-jambier depuis le déplacement à Brest, le milieu de terrain ne sera pas à 100% contre le PSG. Un coup dur pour l’OL qui aurait grandement besoin de son capitaine pour faire tomber l’ogre parisien. Depuis le début de la saison, Tolisso est le grand monsieur lyonnais, mais ses performances ne lui ouvrent pas pour autant les portes de l’équipe de France.
Après des choix d'avenir, la concurrence...
Retenu pour la dernière fois en juin 2021, Corentin Tolisso enchaîne pourtant les très bonnes performances depuis un an. Mais cela n’est pas suffisant pour retrouver les faveurs de Didier Deschamps. Le sélectionneur ne l’a pas retenu pour la trêve internationale de novembre, préférant même rappeler N’Golo Kanté, qui évolue en Arabie saoudite depuis deux saisons. Interrogé par Téléfoot sur ce qu’il manquait à Tolisso pour revenir chez les Bleus, le sélectionneur a simplement répondu : "Rien. J'ai des choix à faire, il y a de la concurrence". Ce n’est donc plus une question d’avenir comme il l’avait expliqué en octobre…
