Actualités
Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

Bleus : Deschamps justifie la nouvelle absence de Tolisso (OL)

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Certes amoindri physiquement ces derniers jours, Corentin Tolisso n’avait toutefois pas retenu l’attention de Didier Deschamps pour la trêve de novembre. Le sélectionneur justifie ce choix par la concurrence chez les Bleus.

    Ce dimanche soir, il sera bien en tenue, mais Paulo Fonseca ne devrait pas prendre de risques avec Corentin Tolisso. En délicatesse avec son ischio-jambier depuis le déplacement à Brest, le milieu de terrain ne sera pas à 100% contre le PSG. Un coup dur pour l’OL qui aurait grandement besoin de son capitaine pour faire tomber l’ogre parisien. Depuis le début de la saison, Tolisso est le grand monsieur lyonnais, mais ses performances ne lui ouvrent pas pour autant les portes de l’équipe de France.

    Après des choix d'avenir, la concurrence...

    Retenu pour la dernière fois en juin 2021, Corentin Tolisso enchaîne pourtant les très bonnes performances depuis un an. Mais cela n’est pas suffisant pour retrouver les faveurs de Didier Deschamps. Le sélectionneur ne l’a pas retenu pour la trêve internationale de novembre, préférant même rappeler N’Golo Kanté, qui évolue en Arabie saoudite depuis deux saisons. Interrogé par Téléfoot sur ce qu’il manquait à Tolisso pour revenir chez les Bleus, le sélectionneur a simplement répondu : "Rien. J'ai des choix à faire, il y a de la concurrence". Ce n’est donc plus une question d’avenir comme il l’avait expliqué en octobre…

    à lire également
    PSG - OL
    Même amoindri, le PSG se sent comme chez lui au Parc OL
    6 commentaires
    1. Avatar
      juliosaro - dim 9 Nov 25 à 12 h 36

      Quel con ce Deschamps

      Signaler
    2. Tongariro
      Tongariro - dim 9 Nov 25 à 13 h 04

      On espère que DD se fera encore défoncer par les Espagnols (qui, eux, jouent un super foot) en 2026 et que ce magouilleur laissera sa place la queue entre les jambes.

      Une des personnes les plus détestables du foot français, c'est pas peu dire.

      On comprend pourquoi il est ami avec les Macron.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 9 Nov 25 à 13 h 16

        Ami du pognon ça rime avec ami de Macron..

        Signaler
    3. Tongariro
      Tongariro - dim 9 Nov 25 à 13 h 13

      A ceux qui diront "certes DD est un sale type, certes ses équipes sont immondes à voir jouer, mais bon au moins avec DD ça gagne", petit rappel : DD a disputé 6 compet majeures (Euro & CdM) avec l'une des meilleures générations de l'histoire de l'EdF et en a gagné... une.

      Depuis 2014, l'EdF de DD a gagné autant de titres majeurs que la pire équipe de l'histoire de l'Italie.

      Signaler
    4. Avatar
      leroilyon - dim 9 Nov 25 à 13 h 18

      J'ai vu cette pseudo interview, il dit aussi avec un regard tres fuyant vers ses pieds qu'il n'a rien contre les joueurs de l'OL..

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - dim 9 Nov 25 à 13 h 27

        Un sac à purin, tout simplement.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    PSG - OL
    Même amoindri, le PSG se sent comme chez lui au Parc OL 13:20
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Bleus : Deschamps justifie la nouvelle absence de Tolisso (OL) 12:30
    Le Parc OL à l'occasion du derby contre l'ASSE
    OL - PSG : ambiance des grands soirs à Décines ? 11:45
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve chute encore en infériorité numérique 11:00
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    Sans Sulc et Tolisso, quel onze pour l'OL contre le PSG ? 10:15
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    L’OL doit prendre "plus de risques" offensivement 09:30
    Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG
    OL - PSG : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    Erratum : Mata (OL) rejoindra bien l’Angola 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG.
    Pour l’OL, il n’y a "jamais de bons moments pour jouer le PSG" 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    L'OL avec Tolisso mais sans Sulc contre le PSG 08/11/25
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    OL : Fonseca veut voir Satriano dans la surface 08/11/25
    Le logo de l'OL
    Un nouveau partenariat à venir pour l’OL en Afrique ? 08/11/25
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    OL - PSG : Luis Enrique apprécie "le football pratiqué" par les Lyonnais 08/11/25
    Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    Mata (OL) : "Ne pas oublier d'où on vient" 08/11/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "Naturellement, nous avons des joueurs plus fatigués" 08/11/25
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL - PSG : Sulc forfait, "des gros doutes" sur Tolisso 08/11/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 08/11/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Tolisso à l’entraînement avant OL - PSG 08/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut