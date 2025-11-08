Après avoir manqué son entrée en lice, l’Angleterre d’Alejandro Gomes Rodriguez s’est bien rattrapée vendredi. Avec un but de l’attaquant de l’OL, les Anglais n’ont fait qu’une bouchée d’Haïti (8-1).

Une réaction était attendue et elle a eu lieu vendredi au Qatar. Battue pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde U17, l’Angleterre était déjà dos au mur au moment d’attaquer son deuxième match des poules. Mais, face à Haïti, on ne donnait pas cher pour un large succès anglais. Ce qui était attendu a eu lieu avec un festival offensif des coéquipiers d’Alejandro Gomes Rodriguez. Grâce leur victoire, ils se relancent dans la poule E, même s’ils restent troisièmes derrière l'Égypte et le Venezuela. L’objectif sera simple dans quelques jours face à la sélection africaine : une victoire pour s’assurer une place dans les deux premiers et donc une qualification pour le tour suivant.

8 buts cette année avec la sélection anglaise U17

Neil Rayan comptera sur sa puissance offensive pour y parvenir. Vendredi après-midi, William-Barnett et Ezenwata se sont illustrés avec un doublé, mais Gomes Rodriguez n’a pas été en reste. Titulaire à la pointe de l’attaque, le joueur de l’OL a inscrit le quatrième but anglais à la 55e minute. Ayant joué tout le match, le Lyonnais espère avoir lancé sa compétition, dans une catégorie où il continue de faire des ravages.