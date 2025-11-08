Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez
Alejandro Gomes Rodriguez, un jeune attaquant âgé de 16 ans.

Mondial U17 : Gomes Rodriguez (OL) buteur et victorieux avec l’Angleterre

  • par David Hernandez

    • Après avoir manqué son entrée en lice, l’Angleterre d’Alejandro Gomes Rodriguez s’est bien rattrapée vendredi. Avec un but de l’attaquant de l’OL, les Anglais n’ont fait qu’une bouchée d’Haïti (8-1).

    Une réaction était attendue et elle a eu lieu vendredi au Qatar. Battue pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde U17, l’Angleterre était déjà dos au mur au moment d’attaquer son deuxième match des poules. Mais, face à Haïti, on ne donnait pas cher pour un large succès anglais. Ce qui était attendu a eu lieu avec un festival offensif des coéquipiers d’Alejandro Gomes Rodriguez. Grâce leur victoire, ils se relancent dans la poule E, même s’ils restent troisièmes derrière l'Égypte et le Venezuela. L’objectif sera simple dans quelques jours face à la sélection africaine : une victoire pour s’assurer une place dans les deux premiers et donc une qualification pour le tour suivant.

    8 buts cette année avec la sélection anglaise U17

    Neil Rayan comptera sur sa puissance offensive pour y parvenir. Vendredi après-midi, William-Barnett et Ezenwata se sont illustrés avec un doublé, mais Gomes Rodriguez n’a pas été en reste. Titulaire à la pointe de l’attaque, le joueur de l’OL a inscrit le quatrième but anglais à la 55e minute. Ayant joué tout le match, le Lyonnais espère avoir lancé sa compétition, dans une catégorie où il continue de faire des ravages.

    Laisser un commentaire

    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    OL Lyonnes : Dumornay remporte un deuxième titre de joueuse de l’année Concacaf 07/11/25
    Léo Dubois en Ligue Europa
    À 31 ans, Léo Dubois (ex-OL) prend déjà sa retraite 07/11/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL : Teo Barišić garde sa place avec la Croatie Espoirs 07/11/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Montpellier - OL Lyonnes : Giraldez mise sur le turnover depuis le début de saison 07/11/25
    Maxime Gonalons et Clément Grenier
    Real Betis - OL : Maxime Gonalons était venu encourager les Lyonnais 07/11/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : de nombreux internationaux retenus pendant la trêve 07/11/25
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : l’OL se déplacera à Metz le 25 janvier (17h15) 07/11/25
    Eric Roy, coach de Brest
    Eric Roy (Brest) en remet une couche sur l’OL 07/11/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Real Betis - OL (2-0) : un troisième coup d’arrêt, une première sous Fonseca 07/11/25
    En s'inclinant au Betis, l'OL reste dans le top 8 de Ligue Europa 07/11/25
    • undeuxtrois L’OL Lyonnes fait le métier à Montpellier
      Je pense que c'est un point faible connu et reconnu. Même Carpenter, en toute honnêteté, n'est pas une bonne joueuse de football. C'est une excellente coureuse, avec une très bonne…
    • undeuxtrois L’OL Lyonnes fait le métier à Montpellier
      On a globalement une équipe beaucoup plus jeune désormais. Nos "vieilles" ne le sont pas vraiment. Au delà de Wendie (35) et Endler (34), seule Heaps est passée au delà…
    • isabielle L’OL Lyonnes fait le métier à Montpellier
      Ada sera sans doute titulaire contre Wolfsburg, tout comme Diani... leurs entrées en jeu ont montré leur efficacité respective retrouvée. Les retours en défense de Kadi ont bien aidé Ashley…
    • Forest Gone OL : recherche solutions offensives rapidement !
      Karabec s'il était plus tueur devant le but serait un joueur intéressant. Sulc je le vois pas rester longtemps chez nous car c'est un profil trop atypique et qui aura…
    • alain.taulin@orange.fr OL : recherche solutions offensives rapidement !
      Ce match de jeudi, n’est révélateur de rien! Nous savons tous qu’il manque un bon avant-centre à L OL! Le rabâcher à chaque match c’est inutile. Sulc et Karabec sont…
    • isabielle L’OL Lyonnes fait le métier à Montpellier
      Petit résumé commenté par Timothée où on se régale à revoir les buts (sauf un 😔) et où on apprécie en particulier le travail de Jule 👏qui amène le but…
    • leroilyon OL : recherche solutions offensives rapidement !
      Ca va etre compliqué de déloger Tolisso en 10 c'est la trouvaille de Fonseca. Peut être l'an prochain si il n'est plus la.. Ensuite la doublure de Tolisso dans la…
    • leroilyon OL : recherche solutions offensives rapidement !
      Oui tu as raison apres on peut pas trop comparer les styles . Les 3 du psg que tu cite doivent forcément courir un petit peu aussi, sinon le psg…
    • OL Fans CZ SK OL : recherche solutions offensives rapidement !
      J’ai un peu peur pour les positions à l’avenir. Fonseca semble vouloir utiliser Tolisso comme un numéro 10. Cette saison, ce n’est pas forcément un problème, mais à long terme,…
    • OL Fans CZ SK OL : recherche solutions offensives rapidement !
      ulc est et restera un joueur populaire, j’en doute pas. C’est le type de joueur qui, malgré certaines limites techniques, compense tout par la combativité — une qualité qu’on ne…
    • undeuxtrois L’OL Lyonnes fait le métier à Montpellier
      Chawinga était un peu plus propre que d'habitude, mais ça reste difficile pour elle. Maintenant que Joseph est blessée, c'est une solution de repli en 9 si d'aventure Katoto ou…
    • chignol L’OL Lyonnes fait le métier à Montpellier
      Sauf erreur de ma part, l'âge moyen exact des quatre défenseures lyonnaises titularisées hier est de 23 ans et 20 jours. Ca n'a pas du arriver souvent que notre équipe…
    • leroilyon OL : recherche solutions offensives rapidement !
      Salut Gerland Era, quand Sulc a signer il a été présenté comme évoluant derriere l'attaquant ou sur un côté mais pas en 10, son poste c'est 9 et demi, c'est…
    • leroilyon OL : recherche solutions offensives rapidement !
      Bonjour, toujours intéressant de lire tes commentaires OL Fans CZ SK Je trouve que tu resume parfaitement l'avis général de la vision moyenne qu'on peut se faire ici du niveau…
    • Gerland Era OL : recherche solutions offensives rapidement !
      Très intéressantes précisions OL Fan CZ. Comme quoi les lecteurs ont parfois plus de profondeur d’analyse que certains médias. Le championnat Tchèque n’est pas connu (sauf si cela a échappé…
