OL : Pavel Sulc et Adam Karabec avec la Tchéquie

Comme lors des deux dernières trêves internationales, Pavel Sulc et Adam Karabec prendront la direction de la Tchéquie. Deux matchs au programme, dont un pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ils ne se lâchent plus depuis le début de la saison. Arrivés presque en même temps à l’OL cet été, Pavel Sulc et Adam Karabec peuvent compter l’un sur l’autre pour s’acclimater au mieux à leur nouvel environnement. Plutôt décisifs depuis leur arrivée, les deux Tchèques profitent de cette exposition pour montrer que des joueurs venus du pays peuvent s’imposer dans un grand championnat européen. Ils ne sont pas nombreux en sélection à y être parvenus ces dernières années. Alors forcément, cette expérience n’est pas de trop pour Jaroslav Köstl.

Une place de barragiste à valider

Comme en septembre puis en octobre, l’ancien adjoint d’Ivan Hasek à la tête de sélection a convié les deux joueurs de l’OL pour le rassemblement de la Tchéquie dans les prochaines heures. Les Tchèques disputeront deux matchs contre Saint-Marin en amical puis contre Gibraltar pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Une rencontre dans laquelle la victoire est impérative pour assurer la deuxième place du groupe L et ainsi un barrage.