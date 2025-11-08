Melchie Dumornay, Lindsey Heaps et Kadidiatou Diani sont nommées pour le prix de la meilleure joueuse 2025 de la FIFA. Jonatan Giraldez représente aussi l'OL Lyonnes pour le titre de meilleur entraîneur.

Comme pour le Ballon d’Or, difficile d’imaginer une joueuse de l’OL Lyonnes être distinguée par une récompense individuelle à l’échelle internationale. Melchie Dumornay a certes remporté le trophée de joueuse de l’année de la zone Concacaf, on voit mal l’Haïtienne en faire de même avec le prix au The Best FIFA Football Awards. Elle a certes remporté la Première Ligue et affiché des statistiques impressionnantes l’an passé, le numéro 6 part de loin, au même titre que Lindsey Heaps et Kadidiatou Diani. Néanmoins, les trois Lyonnaises font partie des nommées pour le titre de meilleure joueuse 2025 de la FIFA.

Cinq Lyonnaises pour le onze de l'année

Elles ne seront pas les seules représentantes de la formation rhodanienne. Jonatan Giraldez est nommé pour le titre de meilleur coach après sa saison au Washington Spirit et ses très bons débuts avec l’OL Lyonnes. Tarciane, Jule Brand et Christiane Endler font partie des très nombreuses nommées avec Dumornay et Heaps pour le onze de l’année.