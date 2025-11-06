Avant Montpellier - OL Lyonnes, Giraldez suit les traces de Pedros

Auteur d’un sans-faute depuis le début de la saison, l’OL Lyonnes veut poursuivre son invincibilité à Montpellier vendredi soir. Avec huit victoires en huit matchs pour ses débuts, Jonatan Giraldez suit les traces de Reynald Pedros.

Ce fut peut-être le succès le plus compliqué à aller chercher. Samedi dernier, l’OL Lyonnes a dû batailler pour prendre le meilleur sur le Paris FC. Comme à chaque opposition, la formation parisienne a donné du fil à retorde aux Fenottes. Il a fallu un but de Tabitha Chawinga à un quart d’heure de la fin. Ce vendredi, à Montpellier, les coéquipières de Wendie Renard comptent bien s’offrir une victoire plus aisée afin d’aborder le retour de la Ligue des champions avec un peu plus de décontraction. Jonatan Giraldez fera-t-il encore tourner dans les grandes largeurs comme c’est le cas depuis le début de la saison ?

L'incroyable série de Pedros

Avec une semaine de travail complète, l’Espagnol a pu retrouver toutes ses force-vives. Dans son désir de perfection, le coach lyonnais compte bien voir l’OL Lyonnes poursuivre son invincibilité. Avec huit matchs disputés depuis la reprise, le sans-faute guide la formation rhodanienne avec huit succès. Un départ plus vu depuis Reynald Pedros à son arrivée à la tête de l’OL en 2017-2018, selon le journaliste Daniel Marques. Pour dépasser l’entraîneur français, il faudra patienter encore un peu puisque Pedros avait réussi le tour de force de gagner ses 28 premiers matchs, toutes compétitions confondues.