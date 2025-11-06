Actualités
Bleus : Deschamps préfère Kanté à Tolisso (OL)

    • Malgré son début de saison de patron, Corentin Tolisso n’a toujours pas trouvé grâce aux yeux de Didier Deschamps. Le sélectionneur n’a pas rappelé le capitaine de l’OL pour les deux derniers matchs des Bleus en 2025.

    Cette fois, le message semble assez clair. Il l’était peut-être depuis longtemps déjà, mais en voyant la liste de Didier Deschamps, Corentin Tolisso a certainement compris qu’il ne reviendrait jamais en équipe de France. Malgré son début de saison complet et le fait que le sélectionneur des Bleus suive ses performances à l’OL, le capitaine lyonnais n’a pas été convié au dernier rassemblement de 2025. Malgré une liste de 24 joueurs, Tolisso n’a pas vu son nom pour participer aux deux matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan.

    La fin des espoirs pour le Lyonnais ?

    Ménagé par Paulo Fonseca contre le Real Betis après avoir pas mal enchaîné avec l’OL, Corentin Tolisso n’a pas trouvé grâce aux yeux de Deschamps. Pire, si l’on peut dire, la dernière liste des Bleus signe le retour de N’Golo Kanté parmi les cinq milieux retenus par le sélectionneur. Un joueur qui, malgré son pedigree et son vécu en Bleus, évolue depuis deux saisons en Arabie saoudite. De quoi faire définitivement passer le message à Tolisso ?

    5 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - jeu 6 Nov 25 à 16 h 17

      Kanté joue la ligue des champions, ça doit être pour ça

      Signaler
      1. Avatar
        gg - jeu 6 Nov 25 à 16 h 40

        pour ceux qui ont la référence : "nous ne voyons pas d'autres explications, ni vous ni nous"

        Signaler
    2. gone16
      gone16 - jeu 6 Nov 25 à 16 h 39

      article inutile, DD nous a bien expliqué qu'il etait la pour préparer l'avenir!.. avec kanté!.. a défaut d etre honnête, le message de Deschamps est clair

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - jeu 6 Nov 25 à 16 h 40

      Tolisso est trop âgé maintenant pour espérer jouer en Equipe de France, ça doit être ça

      Signaler
    4. Avatar
      calone - jeu 6 Nov 25 à 16 h 40

      et puis un lyonnais dans sa liste ? vous n’y pensez pas !!!

      Signaler

