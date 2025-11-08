Actualités
Corentin Tolisso, milieu de l'OL
Corentin Tolisso, milieu de l’OL (crédit : OetL)

Tolisso à l’entraînement avant OL - PSG

  • par David Hernandez

    • Préservé par le staff de l’OL pour le déplacement à Séville jeudi, Corentin Tolisso a participé à la séance collective ce samedi matin. Malgré la gêne observée au Paris FC, le capitaine devrait être apte contre le PSG.

    C’était peut-être le seul intérêt au quart d’heure d’entraînement ouvert ce samedi matin. Laissé au repos contre le Real Betis, Corentin Tolisso allait-il être apte contre le PSG ? Les propos de Paulo Fonseca avant le match de Ligue Europa avaient laissé planer un doute. Ce dernier devrait logiquement s'évaporer dans les prochaines heures puisque le milieu de terrain a participé à la séance collective ce samedi matin. À la veille de la venue du PSG au Parc OL, c'est forcément une bonne nouvelle pour l'environnement lyonnais.

    La dépendance envers le capitaine est tellement grande qu'un forfait pour ce choc de la 12e journée de Ligue 1 aurait été un vrai coup dur pour l'OL et Paulo Fonseca. Deux jours après la défaite en Andalousie et à la veille du PSG, l'entraîneur portugais n'avait logiquement pas les blessés de longue durée que sont Ernest Nuamah et Malick Fofana à sa disposition ce samedi. Pour ce choc, Hans Hateboer et Abner manqueront à l'appel également, car suspendus.

