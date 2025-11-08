Actualités
Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
Les U17 de l’OL contre Saint-Priest (crédit David Hernandez)

OL Académie : le programme du week-end

  • par David Hernandez

    • Ce week-end, toutes les équipes de jeunes de l'OL Académie seront sur le pont. Avec la réserve en ouverture du bal ce samedi en Côte d'Or.

    Il y a bien longtemps que le programme n'avait pas été aussi chargé au sein de l'OL Académie. Pour la première fois depuis un mois, toutes les équipes du centre de formation seront sur le pont en championnat. Le début des hostilités débutera ce samedi (18h) avec le déplacement de la réserve à Dijon pour affronter l'ASPTT. Largement battus le week-end dernier à la maison, les joueurs de Gueïda Fofana ont l'ambition de relever la tête face à une formation bourguignonne qui n'affiche que cinq points en six matchs.

    Avec trois unités supplémentaires et un match en plus, la réserve lyonnaise ne fait guère mieux, mais ce voyage en Côte d'Or doit permettre de relancer la machine. Fofana devra faire sans Prince Mbatshi exclu samedi dernier et qui s'est entraîné avec le groupe pro ce samedi. Tiago Goncalves était également de la partie et ne redescendra pas d'un étage.

    Poursuivre les séries chez les U19 et U17

    Le sursaut d'orgueil est attendu alors que pour les U19 et les U17, c'est avant tout une série à maintenir qui se joue ce week-end. Sur une phase ascendante, les joueurs de Florent Balmont et de Samy Saci. À trois points de Clermont, les U19 se déplacent à Bobigny dimanche (14h30) avec l'ambition de garder la cadence auvergnate pour cette 11e journée. Dans le même temps, les U17 recevront Troyes à Meyzieu. Sur une série de cinq victoires de suite, les coéquipiers de Bojan Zekovic ont cinq points d'avance sur Torcy et veulent avant tout assurer cette place pour les play-offs, même si cela reste encore loin.

    Une qualification pour les U19 féminines ?

    Aux trois équipes masculines vont se greffer deux matchs des féminines après une longue pause. Près d’un mois après la large victoire à Albi (0-4), la réserve des Fenottes retrouve le championnat de D3 avec la réception de l’ALC Longvic dimanche à 14h30 à Meyzieu. Leaders à égalité de points avec l’AS Cannes, les Lyonnaises reçoivent une formation qui n’a inscrit que six points en six matchs. Mais avec une telle coupure, la remise en route sera peut-être compliquée pour la réserve de l’OL Lyonnes. Dans le même temps, en Alsace, les U19 lyonnaises pourraient très bien valider leur présence en phase Élite. Avec un sans-faute à trois journées de la fin et surtout sept points d’avance sur Dijon, l’OL ne laisse que des miettes.

    Laisser un commentaire

    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) réserviste avec la Slovaquie 08:00
