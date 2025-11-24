Satriano (OL) : "On n'a pas été à 100% en première mi-temps"

Dans le dur à l'image du reste de l'OL, Martin Satriano n'a toujours pas marqué en Ligue 1 cette saison. L'Uruguayen est le symbole des maux offensifs lyonnais.

De notre envoyé spécial à Auxerre.

Ç’a été un match difficile pour l’OL et pour vous les attaquants…

Martin Satriano : On savait que venir ici, c'était difficile. Mais bon, je pense qu'on pouvait faire mieux. On a mal commencé et ce sont des choses qu'il faut changer, notamment contre ces équipes plus abordables sur le papier.

Par rapport au scénario, est-ce que l’OL s’en est plutôt bien sorti en première mi-temps ?

Oui, je pense qu’ils ont fait une bonne première mi-temps. On a aidé à ça aussi, parce qu'on n'a pas été à 100%. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on est revenus différemment avec d’autres intentions. Après, on n'a pas réussi à marquer, mais c'est l'esprit qu'il faut avoir.

Est-ce que c'est une déception ou finalement un bon point à l'extérieur vu les circonstances ?

On est venus ici pour gagner. Avec ce qui s’est passé, on peut dire à la fin que c'est un bon point, mais ce n’est pas ce que nous étions venus chercher. On essaie de gagner tous les matchs et on va continuer comme ça pour relever la tête dès jeudi en Ligue Europa.