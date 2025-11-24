Actualités
Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Satriano (OL) : "On n'a pas été à 100% en première mi-temps"

  • par David Hernandez

    • Dans le dur à l'image du reste de l'OL, Martin Satriano n'a toujours pas marqué en Ligue 1 cette saison. L'Uruguayen est le symbole des maux offensifs lyonnais.

    De notre envoyé spécial à Auxerre.

    Ç’a été un match difficile pour l’OL et pour vous les attaquants…

    Martin Satriano : On savait que venir ici, c'était difficile. Mais bon, je pense qu'on pouvait faire mieux. On a mal commencé et ce sont des choses qu'il faut changer, notamment contre ces équipes plus abordables sur le papier.

    Par rapport au scénario, est-ce que l’OL s’en est plutôt bien sorti en première mi-temps ?

    Oui, je pense qu’ils ont fait une bonne première mi-temps. On a aidé à ça aussi, parce qu'on n'a pas été à 100%. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on est revenus différemment avec d’autres intentions. Après, on n'a pas réussi à marquer, mais c'est l'esprit qu'il faut avoir. 

    Est-ce que c'est une déception ou finalement un bon point à l'extérieur vu les circonstances ?

    On est venus ici pour gagner. Avec ce qui s’est passé, on peut dire à la fin que c'est un bon point, mais ce n’est pas ce que nous étions venus chercher. On essaie de gagner tous les matchs et on va continuer comme ça pour relever la tête dès jeudi en Ligue Europa.

    à lire également
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Greif après Auxerre - OL (0-0) : "Rien d'autre que de la déception"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    Satriano (OL) : "On n'a pas été à 100% en première mi-temps" 08:45
    Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
    Face à Auxerre, l’OL a été rattrapé par sa réalité 08:00
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Greif après Auxerre - OL (0-0) : "Rien d'autre que de la déception" 07:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Auxerre - OL (0-0) : un souci au genou pour Greif ? 23/11/25
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : Mata était déjà diminué avant le match 23/11/25
    Corentin Tolisso au duel avec Sinayoko lors d'Auxerre - OL
    Maciel (OL) : "Il faut qu'on comprenne qu'on joue aussi notre vie" 23/11/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 23/11/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Sans idée, l’OL ramène un point d’Auxerre (0-0) 23/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L'OL avec Satriano en pointe contre Auxerre 23/11/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end victorieux pour les U19 et U17 23/11/25
    Le stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre
    Auxerre - OL : l’Abbé-Deschamps à guichets fermés 23/11/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    À Auxerre, l’OL va tenter de finir enfin à onze 23/11/25
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL, Tagliafico, Brésil… Abner s’exprime 23/11/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve accroche un nul à la dernière minute 23/11/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Giraldez, Brand, Damaris... les réactions après OL Lyonnes - Strasbourg 23/11/25
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 23/11/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre 23/11/25
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : relance obligatoire à Auxerre 23/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut