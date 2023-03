Vanessa Gilles veut que l’OL "garde son football" à Stamford Bridge

Battu d’une courte tête à domicile, l’OL se retrouve dos au mur en quarts de Ligue des Champions. Néanmoins, Vanessa Gilles ne veut pas que les Lyonnaises déjouent à Stamford Bridge jeudi prochain face à la pression du résultat.

Sonia Bompastor aurait préféré un autre résultat et elle n’est pas la seule. Néanmoins, l’OL garde un espoir de rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions. Avec un but de retard suite à la défaite mercredi (0-1), l’OL n’aura pas d’autre choix que de s’imposer à Londres jeudi prochain. Sans dire que les Fenottes ont leur destin entre les mains, elles n’ont au moins pas à tergiverser au moment de faire les comptes. Il faudra au minimum deux buts pour voir les demi-finales et surtout garder le but lyonnais inviolé.

Marquer et bien défendre, deux choses que l’OL n’a pas réussies à faire mercredi soir au Parc OL contre Chelsea. Pourtant, Vanessa Gilles est loin d’être alarmiste au moment de se projeter sur le déplacement londonien. "Il n’y a pas grand-chose à changer au retour. On a bien sûr pris un but en contre alors qu’on savait que c’était leur jeu et qu’elles étaient très efficaces. On a une bonne gardienne, une défense solide. La semaine prochaine, il faudra mieux faire sur ces situations, mais il ne faut pas changer ce qu’on fait avec le ballon parce qu’on a pu trouver des espaces. La seule chose qu’on peut mieux faire est de marquer."

Solide derrière, efficace devant

Le secteur offensif en panne de confiance, l’OL devra donc serrer les rangs dans la capitale anglaise pour avoir a minima l’ambition de recoller au score dans cette double confrontation. Malgré la pression du résultat qui pèse au-dessus des Lyonnaises, ne comptez pas sur elles pour revoir leurs principes de jeu. Si Sonia Bompastor pourrait bien faire quelques ajustements tactiques à Stamford Bridge, l’OL gardera la même philosophie, celle d’avoir le ballon et de faire du jeu. "Il ne faut pas changer notre jeu parce qu’on a perdu et qu’on est dos au mur. Il faut continuer à jouer, à se créer des occasions et des opportunités. Plus ces occasions vont venir, plus on aura de chance de retrouver de l’efficacité."