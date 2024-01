OL - Mercato : la piste Carmo toujours d’actualité ?

Proche de rejoindre l’Olympiacos, David Carmo est toujours un joueur du FC Porto. Le club portugais aurait d’ailleurs reçu une nouvelle offre de l’OL pour le défenseur.

Avec les suspensions de Duje Caleta-Car et Jake O’Brien ainsi que le départ en prêt de Mamadou Sarr, Pierre Sage a dû bricoler vendredi soir contre Bergerac (1-2). Revenu à une défense à trois centraux, l’entraîneur lyonnais avait choisi de réaxer Nicolas Tagliafico. L’expérience n’a pas été catastrophique, mais n’a pas vocation à perdurer. Contre Rennes, O’Brien sera de retour et l’on pourrait donc avoir le droit à une charnière avec Adryelson et Lovren en plus de l’Irlandais face à la formation bretonne. Toutefois, l’OL serait toujours en quête d’un renfort défensif et n’aurait pas abandonné la piste menant à David Carmo d’après RMC Sport.

Un prêt payant avec option d'achat

Annoncé dans le viseur des Lyonnais, le défenseur du FC Porto était pourtant proche de rejoindre l’Olympiacos ces derniers jours. Tout semblait boucler, mais le Portugais est toujours chez les Dragons même s’il ne faisait pas partie du groupe pro et de la réserve ce week-end. Face à la situation d’attentisme de Porto, l’OL aurait donc tenté une nouvelle offre pour le grand défenseur (1,96m), toujours sous la forme d’un prêt avec option d’achat. La direction lyonnaise aurait revu à la hausse son offre (500 000€ + 100 000€ en cas de maintien) à laquelle s’ajouterait l’option d’achat pour Carmo. De quoi rafler la mise au nez et à la barbe du club grec dont l’offre est inférieure ?