Titulaire pour la première fois depuis son arrivée à l’OL, Adryelson n’a pas connu le même succès que Malick Fofana contre Bergerac (1-2). Rapidement averti, il est sorti à la pause pour éviter un rouge.

Comme Claudio Caçapa, il a connu sa première titularisation en Coupe de France. Comme son illustre aîné, il a dû braver le froid pour ses débuts avec l’OL. Malheureusement, si la qualification (1-2) a bien été au rendez-vous comme pour l’entraîneur de Molenbeek lors du derby contre Saint-Étienne, Adryelson va très certainement espérer pouvoir vite enchaîner pour oublier ce déplacement à Limoges.

Quand Pierre Sage avait laissé entendre que son nouveau défenseur pourrait jouer une heure, voire plus en fonction du scénario du match, le Brésilien n’a tenu qu’une mi-temps avant d’être remplacé à la pause par Ainsley Maitland-Niles. Un choix tactique, mais aussi de raison pour l’entraîneur lyonnais. "Je ne voulais pas prendre le risque de finir à dix, et on a donc modifié les choses, c’est pour cela que Fofana, en cascade, s’est retrouvé dans le couloir droit. On est dans une logique de répondre à des besoins, en faisant avec les moyens à notre disposition."

Une intervention musclée qui lui vaut un jaune

Pour cette première dans le onze contre Bergerac, Adryelson n’a pas été par les conditions, il faut le dire. Une température négative et une pelouse qui laissait à désirer, l’ancien de Botafogo a vite été plongé dans le grand froid de l’hiver en Europe. Est-ce que ces facteurs ont influencé sa prestation ? Très certainement et il n’est pas là l’envie de tirer déjà des conclusions.

Seulement, en prenant un carton jaune après quatre minutes de jeu, Adryelson ne s’est pas facilité la tâche. Un peu trop dans l’impact, il va devoir un peu lever le pied. En tout cas, vite le prochain match pour avoir un vrai aperçu de la plus-value que peut apporter le Brésilien dans cette défense.