Rennes - OL : Maxence Caqueret devrait égaler Bruno Genesio

Maxence Caqueret célèbre son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

En disputant son 171e match avec l'OL ce dimanche à Rennes, Maxence Caqueret égalerait un autre grand milieu du club, un certain Bruno Genesio.

En ce mois d'août, nous pouvons nous demander pour beaucoup de joueurs de l'OL s'ils n'ont pas disputé là leur dernier match avec la formation rhodanienne. C'est le cas notamment pour Maxence Caqueret, même si visiblement, les écuries intéressées ne se bousculent pas au portillon. Pressenti comme départ certain cet été, l'ancien international Espoirs français est toujours là, et il sera sans nul doute titularisé ce dimanche à Rennes pour la première journée de Ligue 1.

Il portera ainsi pour la 171e fois le maillot de son club formateur, un joli total pour le footballeur âgé de 24 ans. Aperçu pour la première fois avec l'équipe professionnelle en janvier 2019 à l'occasion d'une rencontre de Coupe de France, le Vénissian a progressivement fait son trou, au point de devenir incontournable.

Retour en forme ces derniers mois

Ses performances n'ont pas été régulières, mais l'Olympique lyonnais peut toujours compter sur lui puisqu'il n'est que très rarement blessé. La saison passée, par exemple, il avait joué les 40 affiches de l'OL entre la coupe et le championnat, à chaque fois comme titulaire et pratiquement dans leur intégralité. Il a été remplacé seulement à quatre reprises, signe de son importance dans l'entrejeu. Depuis la signature de Nemanja Matić, on avait d'ailleurs retrouvé le Caqueret infatigable récupérateur et capable de se projeter que l'on avait perdu les mois précédents.

Cinq ans et huit mois après ses débuts chez les pros, le milieu de terrain s'apprête donc à vivre son 171e match sous la tunique rhodanienne, soit autant qu'un glorieux ancien. Bruno Genesio, l'homme qui l'a lancé dans le grand bain en 2019, s'est arrêté à ce même total en 1995, signant ensuite au FC Martigues pour finir sa carrière. Un moment symbolique donc pour Caqueret, qui rejoindra un homme ayant compté dans l'histoire du club. A voir s'il aura l'opportunité de le dépasser contre Monaco le week-end prochain.