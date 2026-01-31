Mercato : l'OL va se faire prêter l'attaquant Roman Yaremchuk

Un attaquant de plus pour Paulo Fonseca. Dans les dernières heures du mercato, Roman Yaremchuk devrait s'engager en prêt avec l'OL.
Après Endrick et Noah Nartey, l'OL s'apprête à engager un troisième joueur lors de ce mercato hivernal. Selon les informations de L'Équipe, Roman Yaremchuk est attendu ce dimanche pour passer sa visite médicale. Son nom avait déjà circulé ces derniers jours entre Rhône et Saône. Ajoutons que son profil colle à la description de l'avant-centre voulu par Paulo Fonseca.
Cela ferait d'ailleurs un long moment que l'entraîneur lyonnais apprécierait l'international ukrainien (65 capes, 17 réalisations). Actuellement, celui-ci évolue à l'Olympiakos, où il est surtout remplaçant. Ce transfert se réaliserait sous la forme d'un prêt avec une option d'achat d'environ quatre millions d'euros.
Expérimenté, mais remplaçant à l'Olympiakos
À 30 ans, celui qui est passé par Bruges, Valence, Benfica ou encore La Gantoise dispose d'une forte expérience. Surtout, sa taille (1m91) correspond à la volonté du coach portugais d'ajouter un solide gabarit à sa ligne offensive. Sera-t-il complémentaire des autres attaquants ? Il faudra en jauger sur le terrain.
En revanche, il peut y avoir quelques interrogations physiques. Cette saison, il est apparu à seize reprises avec les Grecs, pour quatre buts. Le tout en 605 minutes. Il a démarré seulement cinq fois comme titulaire, jamais en Ligue des champions et à deux reprises en championnat. Il a aussi connu un pépin au mollet en début d'exercice qui l'a éloigné des pelouses jusqu'en octobre.
Je ne suis pas convaincu, tout comme je n'étais pas convaincu par l'arrivée de Satriano.
Mais il a l'air d'être une solution acceptable pour jouer en Pivot / fixation.
Ca apportera des choses différentes à certains moments et le coût est mineur.
Edit: je précise quand même que je préfère ce profil à celui de Satriano et je comprends la logique.
Et surtout j'espère fortement me tromper et j'ai confiance dans la cellule de recrutement. Donc bienvenue à lui et je lui souhaite le meilleur.
Après, il n'est pas censé etre un titulaire, plus un remplaçant. Ce que devait etre Satriano au départ. Il est bien meilleur, cout minime et complémentaire des autres attaquants; Donc pour 6 mois, c'est intéressant.
Comme à peu près tout le monde, je suis dubitatif face à ce besoin constant d'aller chercher des attaquants aux stats franchement médiocres alors que les jeunes de l'académie prouvent qu'on peut compter sur eux à chaque fois qu'on leur en donne la chance. Je trouve d'ailleurs que cela leur envoie un très mauvais message : celui qu'on leur préfèrera toujours un trentenaire sur le retour, même quand celui-ci n'a pas prouvé grand chose.
Après, à un niveau plus pragmatique, il faut bien reconnaître que Yaremchuk est un pari très peu risqué : pas cher, sans engagement, et avec un profil qui peut effectivement nous manquer devant, où on manque de joueurs de tête et de véritable présence dans la surface. Avec deux défenseurs centraux obligés de le marquer à la culotte, ça ouvrira d'autant plus de boulevards pour Moreira et Endrick – ce qui explique sans doute, au passage, qu'on s'en foute un peu de son nombre de buts marqués.
Il n'est pas si pourri que ça niveau buts marqués en possession de sa forme. La grosse inconnue c'est surtout son physique.
Remplaçant à l'Olympiakos... Des stats fameliques... Des jeunes chez nous qui ne demandent qu'à jouer...
Pour en avoir discuté avec des amis grecs fans de l'olympiakos, ils le trouvent excellent mais l'entraîneur préféré El Karabi.
Si vous voulez mieux connaître Roman Yaremchuk, le découvrir, allez regarder la vidéo de CWaka, "le grand attaquant attendu par Paulo Fonseca" ? elle ne dure que 20mn , très complète, il est spécialiste pour "décortiquer" le joueur,
Après l'Angola (Mata), l'Angleterre (AMN, en premier), la Guinée-Bissau (Baldé), le Nigeria (Orban), les Etats Unis (Tessman), la Géorgie (Mikautadze), les Comores (Omari), la Slovaquie (Greif), on va donc avoir depuis 2023 une 9ème nationalité sportive inédite à jouer pour l'OL.
Espérons un Cubain pour la prochaine nouveauté afin de rendre hommage à ce sublime peuple qui envoie des médecins à travers le monde malgré l'embargo et l'asphyxie économique immonde que les impérialistes yankee sans foi ni loi font peser sur cette petite île.
Ou alors réactivation de la piste Azmoun pour rendre hommage au peuple iranien en lutte contre leur régime oppressif.
PS : En termes de nationalités sportives rares, on a aussi eu Luxembourg (Christopher Martins Pereira), Madagascar (Morel), Burkina Faso (B. Traoré), République dominicaine (M. Diaz) et Zimbabwe (Kadewere), c'est peu commun.
Je vois beaucoup d'entre vous parlez des jeunes du club, et je vous comprend, mais pardon... On a pas de jeunes joueurs de pivot. Il remplace pas un jeune joueur prometteur qu'on mettrais de côté, il apporte une solution en plus. Perso je dit laissons lui une chance. Pour reparler des jeunes j'ai entendu que rodriguez pour partir en prêt et Molebe aussi, tant qu'on met pas d'options d'achats dessus et que les mecs arrive a prouver pourquoi pas? Au départ d'Endrick il y aura une place a comblée a eux de prouver qu'il s'en seront capable!
C'est vrai.
Ce qui me désole c'est de voir des jeunes à fort potentiel cirer le banc et ne même pas aller jouer avec les autres équipes du club (notamment AGR).
J'espère qu'ils seront prêtés ou qu'ils auront du temps de jeu.
Et je reconnais avoir un biais positif quand il s'agit de jeunes de l'académie qui explosent.
Il y a un narratif là-dedans qui me plaît et qui biaise probablement mon jugement.
Je fais confiance à la cellule de recrutement. D'ailleurs peut on faire autrement après tous les bons coups réalisés.
Un attaquant de ce gabarit expérimenté en prêt sans obligation d'achat c'est plutôt un plus pour les trois compétitions.
Pour les jeunes dont on est encore sous le charme et l'enthousiasme de jeudi ils auront toujours leur chance aussi avec ces trois compétitions.
Il nous faut du costaud maintenant : nous n'aurons pas toujours le Paaok à 10...
Reste son physique à s'occuper.
Bienvenue Roman!
Mon ami vient de m'envoyer le message d'au revoir au joueur. Il est appelé "le tank".... Ce qu'a confirmé mon pote
J'aurais préféré Dallinga, mais certainement trop cher pour nos finances.
On avait essayé lorsqu’il était au TFC et il nous avait copieusement snobé…
Et maintenant qu’il est à la cave il fait le forcing pour venir….
Les mecs n’ont pas de face…🙄
Et je lis ce matin qu’on discute avec Abdelli alors là aussi insister avec des joueurs qui s’estiment plus hauts que l’OL je sais pas trop….
Je n'y crois pas trop. On a fait venir Nartey, il ne me semble pas que la venue des deux soit pertinente, si ?
Surtout, comme tu dis, qu'il a un peu snobé l'OL car il préfère l'OM.
Ca peut se comprendre mais du coup autant rester cohérent dans son choix.
Je suis d'accord pour faire confiance à la cellule de recrutement. Cette recrue a plusieurs atouts : sa taille, son expérience d'internationale. Je ne sais pas s'il a un bon état d'esprit qui semble être un critère de recrutement important pour Fonseca, si c'est le cas, j'en conclue qu' il pourra s'intégrer à la dynamique actuelle. Son profil manque cruellement à notre attaque, ce rôle de pivot devrait être profitable à Endrick et ses coéquipiers par ses remises de la tête. Sur les corners, il apportera sa puissance dans la "mélée". Je ne pense pas qu'il sera titulaire mais Fonseca l'intégrera dans la rotation et le gérera intelligemment. Malheureusement, nous n'avons pas ce profil dans notre académie! J'ai hâte de voir évoluer Noah N. et Roman Y, notre équipe sera encore plus redoutable et capable de varier son style de jeu en cours de match. Bonne chance à toutes ces recrues et bravo les jeunes pour leur super match en ligue Europa.
fandelol - sam 31 Jan 26 à 0 h 01
Et bien moi, je pense que personne ne partira et personne ne viendra non plus. J'ai l'impression que ce mercato est vraiment calme, même d'un point de vue rumeurs on n'a pas eu grand chose. Et c'est pas plus mal.
——
Un exemple parmi d’autres de BCAO (boule de cristal assistée par ordinateur) particulièrement ratée en quelques heures….
J’avoue c’est pas sympa pour f2lol mais c’est ce principe de prendre un posture sur les mercatos alors qu’on y pipe rien qui m’amuse 😅😂
f2lol a aussi annoncé Nartey titulaire contre Laval et 20 minutes de jeu demain, il aura peut-être plus de chance 😉😁
Bon en tout cas je connais pas ce joueur et si l’OL le fait venir j’imagine qu’il vaut le coup.
Yaremchuk ne me semble pas avoir le même profil physique (1m91) que AGR, Molebe, Himbert (qui sont des attaquants rapides). Il va apporter un plus sur coups de pied arrêtés, corner et autres situations dans la surface.
PF sait ce qu'il fait et a demandé ce genre de profil pour augmenter les armes offensives à sa disposition.
Vous avez vu ce sketch de Benzema ? J’adore ce joueur et je l’ai largement défendu ici, mais là en faisant grève et en menaçant de revenir en Europe (en France même !) il se moque un peu du monde…
Quand t’es pas préparé familialement ou culturellement, gagner autant d’argent ça rend dingue 🙄
En même temps quand t’as Ronaldo en ses jets privés en exemple…🙄
pour ma part, j'accueille positivement ce recrutement.
Les seules fois où je l'ai vu jouer, c'est avec l'Ukraine, et il m'avait fait bonne impression.
C'est quand même un international d'une bonne équipe, expérimenté, et d'un profil qu'on n'a pas. Il est passé par des bons clubs, c'est qu'il a quand même des qualités.
Il était remplaçant, d'accord, mais les concurrents sont El Kaabi et Taremi.
Et en plus de la cellule de recrutement, je fais confiance à Fonseca qui connaît très bien le football ukrainien.
Dans tous les cas ça reste un prêt à moindre coût.
Donc peu de risque et surtout du bonus. S'il arrive avec un bon état d'esprit comme le reste de l'équipe c'est encore mieux..
J'espère juste que ça ne freinera pas la progression des jeunes mais comme l'ont dit d'autres personnes, dans tous les cas nous n'avions pas ce profil parmi les jeunes du club.