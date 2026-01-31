Mercato : l'OL va se faire prêter l'attaquant Roman Yaremchuk

Un attaquant de plus pour Paulo Fonseca. Dans les dernières heures du mercato, Roman Yaremchuk devrait s'engager en prêt avec l'OL.

Après Endrick et Noah Nartey, l'OL s'apprête à engager un troisième joueur lors de ce mercato hivernal. Selon les informations de L'Équipe, Roman Yaremchuk est attendu ce dimanche pour passer sa visite médicale. Son nom avait déjà circulé ces derniers jours entre Rhône et Saône. Ajoutons que son profil colle à la description de l'avant-centre voulu par Paulo Fonseca.

Cela ferait d'ailleurs un long moment que l'entraîneur lyonnais apprécierait l'international ukrainien (65 capes, 17 réalisations). Actuellement, celui-ci évolue à l'Olympiakos, où il est surtout remplaçant. Ce transfert se réaliserait sous la forme d'un prêt avec une option d'achat d'environ quatre millions d'euros.

Expérimenté, mais remplaçant à l'Olympiakos

À 30 ans, celui qui est passé par Bruges, Valence, Benfica ou encore La Gantoise dispose d'une forte expérience. Surtout, sa taille (1m91) correspond à la volonté du coach portugais d'ajouter un solide gabarit à sa ligne offensive. Sera-t-il complémentaire des autres attaquants ? Il faudra en jauger sur le terrain.

En revanche, il peut y avoir quelques interrogations physiques. Cette saison, il est apparu à seize reprises avec les Grecs, pour quatre buts. Le tout en 605 minutes. Il a démarré seulement cinq fois comme titulaire, jamais en Ligue des champions et à deux reprises en championnat. Il a aussi connu un pépin au mollet en début d'exercice qui l'a éloigné des pelouses jusqu'en octobre.