OL - Lille : Bruno Genesio "sait son équipe capable de rivaliser"

Revigoré par son succès en Ligue Europa jeudi, Lille espère enchaîner face à l'OL dimanche (15 heures). Bruno Genesio estime son équipe capable d'obtenir un bon résultat.

La série noire de Lille a pris fin jeudi, dans les dernières minutes. Olivier Giroud a transformé le penalty vainqueur face à Fribourg, mettant un terme à cinq défaites de suite. Cela va donc un peu mieux dans les rangs nordistes avant de se déplacer sur la pelouse de l'OL dimanche à 15 heures.

Une confrontation déjà déterminante entre le quatrième et le cinquième, surtout pour le LOSC. Il compte quatre longueurs de retard sur son rival, et n'a pas le droit à l'erreur. "Ils seront difficiles à jouer, mais je sais qu'on est capables de rivaliser, on l'a déjà fait, a clamé ce samedi Bruno Genesio. La rencontre de jeudi peut enclencher une dynamique positive, à condition d'obtenir un bon résultat et de réaliser une belle prestation."

Bruno Genesio souligne le climat positif autour de l'OL

Invincibles depuis le 7 décembre, les Rhodaniens ne font pas rire leurs adversaires actuellement. "Il n'y a pas un bon moment pour affronter une équipe. On fera face à un concurrent direct qui reste sur neuf victoires de suite, qui est en pleine forme, et on sent bien qu'ils sont en confiance, plus sereins, notait le technicien français. En tant que Lyonnais, ça fait plaisir de voir que le club est redevenu ce qu'on pouvait connaître. Il transpire une certaine unité chez les dirigeants, le staff et le groupe. Ça se ressent sur le terrain."

Lille a bien l'intention de faire dérailler la machine, avec notamment le retour de Benjamin André au milieu. Secteur dans lequel il manquera Corentin Tolisso pour l'OL. "On joue notre championnat en étant encore bien placés. À nous de grapiller des points. Ils sont devant nous, ce sera un gros match. Ils sont sur une super dynamique avec de très bons joueurs et un bon coach. On cherchera à les embêter le plus possible", a développé le capitaine des Dogues.

Lille frustré par les deux défaites face aux Lyonnais

Chacun aura en tête que c'est l'Olympique lyonnais qui a gagné les deux premières oppositions de la saison à Pierre-Mauroy. Mais cela s'est joué à peu (0-1 et 1-2 en Coupe de France début janvier). "Ces deux rencontres étaient très frustrantes. La première encore davantage car on méritait mieux. La seconde, on a été cohérents, c'était équilibré. On en ressort en se disant que le contenu était plutôt bon, mais ça fait deux défaites", rappelait Bruno Genesio. Et son futur rival ne serait pas contre une troisième.