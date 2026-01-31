Actualités
L’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio en conférence de presse.

OL - Lille : Bruno Genesio "sait son équipe capable de rivaliser"

  • par Gwendal Chabas

    • Revigoré par son succès en Ligue Europa jeudi, Lille espère enchaîner face à l'OL dimanche (15 heures). Bruno Genesio estime son équipe capable d'obtenir un bon résultat.

    La série noire de Lille a pris fin jeudi, dans les dernières minutes. Olivier Giroud a transformé le penalty vainqueur face à Fribourg, mettant un terme à cinq défaites de suite. Cela va donc un peu mieux dans les rangs nordistes avant de se déplacer sur la pelouse de l'OL dimanche à 15 heures.

    Une confrontation déjà déterminante entre le quatrième et le cinquième, surtout pour le LOSC. Il compte quatre longueurs de retard sur son rival, et n'a pas le droit à l'erreur. "Ils seront difficiles à jouer, mais je sais qu'on est capables de rivaliser, on l'a déjà fait, a clamé ce samedi Bruno Genesio. La rencontre de jeudi peut enclencher une dynamique positive, à condition d'obtenir un bon résultat et de réaliser une belle prestation."

    Bruno Genesio souligne le climat positif autour de l'OL

    Invincibles depuis le 7 décembre, les Rhodaniens ne font pas rire leurs adversaires actuellement. "Il n'y a pas un bon moment pour affronter une équipe. On fera face à un concurrent direct qui reste sur neuf victoires de suite, qui est en pleine forme, et on sent bien qu'ils sont en confiance, plus sereins, notait le technicien français. En tant que Lyonnais, ça fait plaisir de voir que le club est redevenu ce qu'on pouvait connaître. Il transpire une certaine unité chez les dirigeants, le staff et le groupe. Ça se ressent sur le terrain."

    Lille a bien l'intention de faire dérailler la machine, avec notamment le retour de Benjamin André au milieu. Secteur dans lequel il manquera Corentin Tolisso pour l'OL. "On joue notre championnat en étant encore bien placés. À nous de grapiller des points. Ils sont devant nous, ce sera un gros match. Ils sont sur une super dynamique avec de très bons joueurs et un bon coach. On cherchera à les embêter le plus possible", a développé le capitaine des Dogues.

    Lille frustré par les deux défaites face aux Lyonnais

    Chacun aura en tête que c'est l'Olympique lyonnais qui a gagné les deux premières oppositions de la saison à Pierre-Mauroy. Mais cela s'est joué à peu (0-1 et 1-2 en Coupe de France début janvier). "Ces deux rencontres étaient très frustrantes. La première encore davantage car on méritait mieux. La seconde, on a été cohérents, c'était équilibré. On en ressort en se disant que le contenu était plutôt bon, mais ça fait deux défaites", rappelait Bruno Genesio. Et son futur rival ne serait pas contre une troisième.

    à lire également
    Mercato : l'OL va se faire prêter l'attaquant Roman Yaremchuk

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL - Lille : Bruno Genesio "sait son équipe capable de rivaliser" 16:50
    Mercato : l'OL va se faire prêter l'attaquant Roman Yaremchuk 15:50
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Paulo Fonseca félicite le centre de formation 15:10
    Les supporters de l'OL face à Reims
    Ligue 1 : 55 000 billets écoulés pour OL - Lille 14:20
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    L'OL Lyonnes anime son avant et après-match contre Saint-Étienne 13:30
    Endrick lors d'OL - Brest
    À droite ou dans l'axe, Endrick veut "aider l'OL" 12:40
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    OL : combien a rapporté la première phase de la Ligue Europa 11:50
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : objectif 8es de finale pour l'équipe Gambardella 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    Ligue 1 : Pavel Šulc (OL) en lice pour le plus beau but du mois 10:10
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Clémence Gonçalves au sifflet du choc PSG - OL Lyonnes 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Malgré ses 9 victoires d'affilée, l'OL ne cède pas au chant des sirènes 08:40
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : l'OL sait quand il affrontera Nice et Strasbourg 08:00
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala encore sur le flanc pour "dix jours" 07:30
    Ruddy Buquet
    Coupe de France : Ruddy Buquet aux commandes d’OL - Laval 30/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 30/01/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Ligue Europa : Morton désormais sous la menace comme Mata et Kluivert 30/01/26
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Révoqué d'Eagle Football, Textor ne peut plus vendre de joueurs à Botafogo 30/01/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Nous n'avons encore rien gagné" 30/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut