Paulo Fonseca (OL) et Bruno Genesio (Lille) (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OL : Paulo Fonseca évoque le "caractère" des joueurs de Lille

  • par Gwendal Chabas
  1 Commentaire

    • Certes pas au top de sa forme, Lille a repris des couleurs en gagnant contre Fribourg jeudi. Paulo Fonseca se méfie donc de ce concurrent direct.

    Est-il mieux que Lille ait arrêté sa série de défaites avant d'aller au Parc OL dimanche (15 heures) ? Après cinq revers de rang, il a battu Fribourg en Ligue Europa dans les derniers instants (1-0). Le voilà donc un peu revigoré avant de défier les Rhodaniens, quatrièmes et quatre longueurs devant eux au classement.

    Même si les Nordistes ont connu un passage difficile en janvier, dont une élimination en Coupe de France contre... l'Olympique lyonnais, Paulo Fonseca a affiché sa prudence habituelle. "Les Lillois sont forts mentalement. Je sais que tout le monde dit qu'ils ne traversent pas une bonne période, mais leur équipe a du caractère. On sait qu'on a la possibilité de faire un écart avec eux. Mais notre concentration doit aller sur les choses qu'il faut faire pour gagner, a prévenu l'entraîneur de 52 ans. C'est le principal."

    "Ce sont des matchs assez imprévisibles"

    Surtout qu'il s'attend peut-être à des aménagements tactiques de la part de Bruno Genesio. "Ils ont apporté des modifications à leur jeu, avec par exemple Matías Fernández-Pardo en numéro 9. Dernièrement, face à Strasbourg (1-4), ils avaient joué à cinq derrière, mais je ne pense pas qu'ils évolueront comme cela ici", a indiqué le coach de l'OL.

    Sa formation a donc beau avoir dominé Lille à deux reprises à Pierre-Mauroy cette saison, Paulo Fonseca remet les compteurs à zéro. "Les duels contre le LOSC sont toujours difficiles. Je les connais bien, et ils ont des joueurs de caractère, sans oublier un entraîneur de qualité. Ce sont des rendez-vous assez imprévisibles, a-t-il confié. Il faudra voir quelle est la meilleure stratégie, la meilleure structure pour aborder cette partie."

    1. Olympien First
      Olympien First - sam 31 Jan 26 à 18 h 48

      Et Benjamin André sera aligné coté lillois, et Tolisso à l'infirmerie coté lyonnais.

      Ça peut faire la différence, en plus du désir légitime de "revanche" (même si c'est la "belle" pour cette saison, en attendant peut-être la "re-belle" en Ligue Europe).

      Bon, on aura Endrick, et c'est déjà ça...

