Le FC Lyon lance son "maillot lyonnais" pour la bonne cause

La semaine dernière, le président du FC Lyon a fait une apparition dans "Tant qu’il y aura des Gones" pour parler de l’œuvre caritative du club. Un "maillot lyonnais" du FCL pour la lutte contre le cancer chez les enfants avec l’institut iHope.

Votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est en vacances ce lundi et reviendra le 6 janvier 2025, mais en cette période de fêtes de fin d’année, l’équipe de TKYDG met à l’honneur une œuvre caritative. Il y a une semaine, l’action du FC Lyon avait été mis en avant de notre émission avec la présence du président Patrice Réa sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Depuis quelques semaines et pour encore quelque temps, le plus ancien club lyonnais a choisi de s’associer avec l’institut iHope pour créer un "maillot lyonnais" aux couleurs du FCL.

Le but ? Récolter des dons afin de rendre la vie plus facile pour les enfants atteints d’un cancer. En cette période de cadeaux de Noël et de penser à autrui, le FC Lyon encourage tous ceux qui souhaitent faire une bonne action à se rendre sur le site du club (en cliquant sur ce lien) pour faire un don. Cela peut aller de 10€ pour un simple don à 300€ ou plus pour avoir le maillot collector et bien d’autres privilèges. En cette veille de réveillon de Noël, vous pourriez bien être le Père Noël d’un enfant dans le besoin.