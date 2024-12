Corner, frappe lointaine… l’OL est revenu à certains fondamentaux

Depuis un an, l’OL a fait évoluer son jeu sous Pierre Sage. En plus d’une patte dans la construction des attaques, le coach lyonnais a permis à la formation rhodanienne de redevenir performante dans des secteurs qui avaient été délaissés.

En l’espace d’un an, l’OL a fait un sacré bon en avant. Que ce soit au classement ou dans le jeu produit. Voir les supporters reprendre du plaisir à voir jouer leur équipe est un exploit en soi. Après des années de purge, la formation lyonnaise retrouve un niveau séduisant, malgré encore certaines failles. Mais le travail de Pierre Sage et de son staff a été colossal depuis treize mois. L’entraîneur lyonnais prend logiquement la lumière, mais a réussi à s’appuyer sur une méthode et sur des hommes qui ont mis en pratique toute cette philosophie. Le discours séduisant sur le papier a convaincu tout le monde, à commencer par les joueurs qui ont repris confiance en les uns, les autres et en eux-mêmes tout simplement.

Les frappes de loin, une nouvelle arme

Pendant de longs mois, Pierre Sage a dû faire au plus pressé. Dans la mission sauvetage qui s’est présentée à lui, l’entraîneur a d’abord dû se montrer pragmatique plutôt que séduisant. L’OL avait besoin de points et donc le beau jeu a été laissé de côté. Il y a bien eu des améliorations par rapport à ce qui avait été vu avec les prédécesseurs, mais la formation lyonnaise cherchait avait tout à se montrer compacte et solidaire pour inverser la tendance. L’enchaînement des bons résultats a permis de se débrider un peu, mais sans totalement lâcher les chevaux, si ce n’est pour renverser des scénarios qui semblaient perdus. C’est finalement depuis la reprise de cette saison 2024-2025 que l’on voit des joueurs bien plus en confiance individuellement pour tenter des choses. Avec un vrai symbole : Corentin Tolisso.

Le milieu enchaîne les matchs et ce n’est pas la petite alerte en Coupe de France qui vient noircir le tableau. Plus en confiance dans la tête et dans son corps, le numéro 8 se remet à faire du Tolisso. Il est "encore loin de la version 2017" mais le milieu prend de plus en plus sa chance de loin. Cela a fait mouche à Qarabag, ce n’est pas passé loin contre Nice avec un poteau. Rebelote contre Francfort à la 7e minute avant qu’une autre frappe ne se transforme en passe décisive pour Cherki. "Il reprend confiance donc c'est bien, ça lui donne une arme supplémentaire, une supplémentaire à l’équipe."

Il est juste que l’OL s’était enfermé dans un prisme de vouloir rentrer avec le ballon dans le but depuis plusieurs années, à cause notamment du profil de ses milieux. Avec Houssem Aouar et Maxence Caqueret, les Lyonnais n'avaient n’étaient pas forcément de gros tireurs. En plus de Tolisso, la formation lyonnaise peut compter depuis cet été sur Tanner Tessmann et Jordan Veretout, deux profils qui rentrent dans ce moule. L’ancien Marseillais en a d’ailleurs donné un bel aperçu contre Nice il y a quelques semaines. En poussant les défenses adverses à sortir, l’OL s’ouvre aussi des lignes de passes dans le cœur du jeu. Bénéfique pour tous.

Le corner, Arsenal comme inspiration

Si l’OL se remet à prendre sa chance de loin, la vraie mutation se situe sur les coups de pieds arrêtés. Dès le premier match de Pierre Sage contre Lens, les observateurs avaient déjà noté des changements visibles. Le but de Jake O’Brien avait d’ailleurs montré cette évolution sur corner. Cela reste avant tout offensif puisque défensivement, tout n’est pas encore parfait. Décrié ces dernières années pour cette incapacité à marquer dans cet exercice, l’OL performe désormais. Contre Angers, les Lyonnais ont inscrit leur 5e but de la saison sur corner. Depuis l'arrivée de Pierre Sage sur son banc en décembre 2023, Lyon a inscrit 12 buts sur corner en Ligue 1, au moins trois de plus que toute autre équipe, d’après Opta.

Et cela ne se limite pas qu’au championnat puisqu’on a pu voir à Hoffenheim que les systèmes mis en place fonctionnent aussi en Ligue Europa. Si O’Brien a joué les tours de contrôles jusqu’en mai dernier, l’OL a dû se réinventer avec le départ de l’Irlandais. Sur ce point, l’arrivée de Damien Della Santa a clairement fait du bien. S’étant forgé une solide réputation dans ce domaine, le Caennais a importé son savoir-faire qu’il a mis au service de Rémy Vercoutre et Anthony Michel (analyste vidéo).

Avec généralement Cherki à la baguette, les corners se jouent très souvent en remise comme aperçu dans le derby, à Hoffenheim ou à Angers. À chaque fois avec Duje Caleta-Car dans ce rôle de remiseur au deuxième poteau pour un coéquipier. La recette fonctionne et fait de l’OL une référence en Ligue 1 et parmi les meilleurs en Europe. Une certaine réussite pour un secteur défaillant avec comme modèle Arsenal. Les Lyonnais avaient été aux premières loges durant l’été pour voir la qualité londonienne sur corner. L'inspiration a suivi, même s’il semblerait bien que la réussite anglaise ait trouvé une partie de sa source à Lyon…