Maxence Caqueret et Rayan Cherki, deux joueurs formés à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En choisissant de mettre les voiles pour relancer sa carrière, Maxence Caqueret quitte un club avec qui il a tout connu. Sa performance au Final 8 à Lisbonne sera sûrement son apogée à l'OL.

À bientôt 25 ans, Maxence Caqueret a choisi de mettre les voiles. Entre une situation individuelle compliquée ces derniers mois et le besoin de vendre à l’OL, il y avait de grandes chances pour voir le milieu quitter son club formateur. C’est désormais le cas depuis dimanche avec la signature d’un contrat jusqu’en juin 2029 avec le club italien de Côme. Une destination surprenante, malgré le projet entamé en Lombardie, et bien loin de l’avenir qui était promis à Maxence Caqueret à l’été 2020. À ce moment-là, tous les supporters lyonnais le voyaient rejoindre à un moment ou un autre un top club européen après une démonstration lors du Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne. Que ce soit face à la Juventus Turin, Manchester City et même le Bayern Munich en demies, le milieu avait crevé l’écran, un an et demi après ses débuts en professionnels.

L'OL n'a pas surfé sur ce parcours

À l’instant T, la trajectoire a finalement été différente, mais le passage en Serie A pourrait bien changer des choses. Quoi qu’il en soit, le départ de Caqueret tourne définitivement la page de cette épopée européenne en pleine crise du Covid-19. L’ancien international Espoir était le dernier des titulaires contre le Bayern encore présent dans l’effectif lyonnais. Tous ont aujourd’hui mis les voiles et ce constat peut également s’étirer jusqu’au banc de touche. De tous les joueurs à la disposition de Rudi Garcia, il ne reste désormais plus que Rayan Cherki. Un joueur dont l’avenir à plus ou moins court terme est plus qu’incertain.

La composition contre le Bayern Munich : Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Cornet - Caqueret, Guimarães, Aouar - Toko-Ekambi, Depay

Le banc : Tatarusanu - Bard, Rafael, Andersen, Diomandé, Tete, Thiago Mendes, Reine-Adelaïde, Jean Lucas, Cherki, Traoré, Dembélé