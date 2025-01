Reims "a du mal à réaliser" l’exploit contre l'OL féminin

Grâce à une solide prestation, le Stade de Reims a réussi l’exploit d’éliminer l’OL féminin en 16es de Coupe de France. Une éclaircie dans le quotidien parfois compliqué du championnat.

Il y a quelques semaines, elles avaient déjà eu des difficultés, mais avaient malgré tout réussi à se sortir du piège champenois. Derrière Melchie Dumornay, de retour dans son ancien club, l’OL féminin avait pris le meilleur (0-3) sur un Stade de Reims aux abois en championnat. Sans l’Haïtienne, encore malade, la prestation lyonnaise a été bien différente dimanche en Coupe de France. La pelouse naturelle d’Auguste Delaune avait laissé place à celle synthétique du stade Blériot et c’est toute la machine rhodanienne qui s’est enrayée.

Poussées jusqu’à la séance des tirs au but par des Rémoises, entreprenantes pendant 45 minutes, les Fenottes ont mordu la poussière. "C’est dur de réaliser que l’on a réussi à rivaliser avec l’Olympique Lyonnais et que l’on a eu la réussite aux penalties pour nous, contrairement à il y a deux ans, a souri Mathieu Rufié, coach de Reims à nos confrères de l’Union. Ça a mis du temps à se dessiner, mais oui, c’est un exploit, on peut le dire. Les joueuses ont été surprenantes du début à la fin. Et sur le match, franchement. En deuxième mi-temps, on a souffert, mais en première mi-temps… On a vraiment fait un super truc."

Carton plein pour les Rémoises pour la reprise

Dans le dur en championnat avec une neuvième place et seulement trois points d’avance sur la relégation, Reims savoure ce rayon de soleil et espère en tirer profit pour la seconde moitié de championnat. Après avoir été demi-finalistes des derniers play-offs, les Rémoises ont un tout autre objectif cette saison avec le maintien. "On doit arriver à avoir autre chose en termes de résultats sur la phase retour en championnat si l’on est capables de faire des trucs comme ça. Il ne faut pas se tromper de combat non plus. Nantes, c'est dans six jours (le samedi 18 janvier, 17 heures), et il ne faudra pas se trouer, parce que la dynamique la plus importante, c'est le championnat."