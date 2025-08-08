Censé publier le bilan financier de son exercice 2024 jeudi, Botafogo a finalement repousser cette publication. La raison ? La volonté de prouver que John Textor a aidé l’OL grâce à des transferts et donc que le club lyonnais est redevable.

Il n’est plus à Lyon depuis plus d’un mois désormais, mais il ne se passe pas un jour sans qu’il ne soit au cœur de l’actualité lyonnaise. Écarté de la présidence de l’OL depuis le 30 juin dernier, John Textor reste encore à ce jour le propriétaire du club, lui qui est toujours à la tête d’Eagle Football Holdings. Seulement, la situation s’est clairement détériorée en raison de la défiance d’Ares envers l’Américain et de la volonté de ce dernier de racheter Botafogo pour le faire sortir de la structure Eagle.

Un projet qui n’est pas forcément vu d’un bon œil par tous les actionnaires et qui donne lieu à une bataille juridique depuis quelques semaines à présent. À ce litige et notamment au gel des actions d’Eagle dans Botafogo, le club carioca réclame une petite fortune à l’OL pour le remboursement de dettes liées aux transferts de plusieurs joueurs vers la France, qu’ils aient porté le maillot lyonnais ou non.

Prouver que l'OL est en tort

Un énième dossier où chaque club estime être dans son droit. Pour le justifier, Botafogo devait publier jeudi son bilan financier de 2024, qui avait déjà connu des reports à plusieurs reprises. Seulement, il faudra patienter encore un peu puisque cette publication se retrouve décaler de 24h supplémentaires. La raison en est la précision des textes explicatifs sur les mouvements financiers. La SAF de Botafogo veut montrer clairement dans les chiffres que John Textor a tenté de sauver Lyon de la relégation grâce à des transferts et que le club brésilien en a donc pâti sur le volet financier avec notamment des joueurs revendus cet été en dessous de leur valeur.