Censé publier le bilan financier de son exercice 2024 jeudi, Botafogo a finalement repousser cette publication. La raison ? La volonté de prouver que John Textor a aidé l’OL grâce à des transferts et donc que le club lyonnais est redevable.
Il n’est plus à Lyon depuis plus d’un mois désormais, mais il ne se passe pas un jour sans qu’il ne soit au cœur de l’actualité lyonnaise. Écarté de la présidence de l’OL depuis le 30 juin dernier, John Textor reste encore à ce jour le propriétaire du club, lui qui est toujours à la tête d’Eagle Football Holdings. Seulement, la situation s’est clairement détériorée en raison de la défiance d’Ares envers l’Américain et de la volonté de ce dernier de racheter Botafogo pour le faire sortir de la structure Eagle.
Un projet qui n’est pas forcément vu d’un bon œil par tous les actionnaires et qui donne lieu à une bataille juridique depuis quelques semaines à présent. À ce litige et notamment au gel des actions d’Eagle dans Botafogo, le club carioca réclame une petite fortune à l’OL pour le remboursement de dettes liées aux transferts de plusieurs joueurs vers la France, qu’ils aient porté le maillot lyonnais ou non.
Prouver que l'OL est en tort
Un énième dossier où chaque club estime être dans son droit. Pour le justifier, Botafogo devait publier jeudi son bilan financier de 2024, qui avait déjà connu des reports à plusieurs reprises. Seulement, il faudra patienter encore un peu puisque cette publication se retrouve décaler de 24h supplémentaires. La raison en est la précision des textes explicatifs sur les mouvements financiers. La SAF de Botafogo veut montrer clairement dans les chiffres que John Textor a tenté de sauver Lyon de la relégation grâce à des transferts et que le club brésilien en a donc pâti sur le volet financier avec notamment des joueurs revendus cet été en dessous de leur valeur.
Oui pour montrer que Botafogo aidait l'OL. C'est comme à sa sortie de la DCG où il avait tout bien fait et le club était sauvé.
Donc il a jusqu'à ce soir pour maquiller les comptes et planquer l'argent.
La baudruche se dégonfle, on sent que Textor est aux abois, il doit commencer à faire la liste des pays n'ayant pas d'accord d'extradition avec les USA et le Brésil.
Dans 24 heures il n'y aura toujours pas de comptes… ça lui laisse une journée pour trouver une autre excuse… et ainsi de suite !
As -tu déjà pensé à te voler toi-même en accusant les autres?😂
Ce n'est pas une procédure que l'on voit tous les jours, mais ça existe.
Un DG licencié qui attaque son entreprise en justice pour une décision qu'il a prise lui-même, c'est déjà arrivé.
Depuis combien de temps aurait il dû deja publier ces fameux comptes ?
Retard en angleterre, retard au bresil.
Au final tous les.clubs paieront pour ses manipulations.
C'est tout de même grotesque. En gros Textor se plaint d'une méthode qu'il a lui-même mis en place? Tout en affirmant le contraire de ce qu'il déclarait il y a peu concernant l'entraide entre l'OL et Botafogo...
tout à fait , WesKer tu m'as précédé .
On aurait dû se méfier à l'époque où il mettait tant de temps pour acheter le club. Bon que nous les supporters à la limite on ce soit fait avoir c'est un peu normal, ce n'est pas notre monde, mais que l'ancienne direction est pu se faire avoir à ce point la je n'en reviens tjrs pas ??!
L'ancienne direction ne s'est pas fait avoir, elle a récupéré beaucoup plus d'argent que ce qu'elle pouvait espérer.
Elle s'en branlait complètement l'ancienne direction
Uniquement le club en lui même et les supporters qui se seront fait avoir de tous les côtés, ancienne comme nouvelle direction. On est les dindons de la farce.
Maintenant il faut continuer et faire confiance à Madame Kang qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules.
Tout le monde ne s'est pas fait avoir. J'ai vu pas mal de supporters doutés depuis le début de Textor.
Vivement qu'il soit détruit.
Sacré bande d'enflures