C'est désormais officiel, l’ancien attaquant de l’Olympique lyonnais, Mariano Diaz, retrouve un club. Libre depuis un an, il s’engage avec le Deportivo Alavés en Espagne.

Mariano Diaz, bien connu des supporters lyonnais pour son passage à l’OL lors de la saison 2017-2018, vient de signer pour deux saisons avec le Deportivo Alavés. L’attaquant de 32 ans était sans club depuis la fin de son contrat avec le FC Séville en 2024. Depuis, il n’avait pas disputé le moindre match officiel avec un club, une situation rare pour un joueur de son niveau. En Espagne, ce transfert est vu comme une chance pour l’attaquant de relancer sa carrière dans un club qui lutte pour le maintien en Liga.

Un nouveau défi dans sa carrière

Formé au Real Madrid, Mariano Diaz a connu sa meilleure saison à l’OL, où il avait inscrit 21 buts toutes compétitions confondues. Son retour au Real à l'été 2018 n’a pas été à la hauteur des attentes, avec peu de temps de jeu et des blessures à répétition. Au Deportivo Alavés, il devrait retrouver du rythme et du temps sur le terrain. Les dirigeants comptent sur son expérience et sa qualité de buteur pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Ce nouveau chapitre pourrait lui permettre de retrouver la confiance et, pourquoi pas, envisager un retour à son meilleur niveau.