Actualités
Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
Lindsey Horan et les joueuses de l’OL à l’entraînement (Photo by Thomas COEX / AFP)

OL Lyonnes - Servette FC décalé à 15h samedi

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Initialement prévu à 14h30 ce samedi 9 août, l’amical entre l’OL Lyonnes et le Servette FC se jouera finalement à 15h. Mais toujours à huis clos.

    Il va faire chaud ce samedi du côté de Décines et les organismes risquent de souffrir. Après trois semaines de préparation, les joueuses de l’OL Lyonnes vont enfin pouvoir retrouver l’adrénaline d’un match, même si ce n’est qu’un amical. Lancées en plein travail pour la reprise du championnat prévue le 7 septembre prochain contre l’OM (17h30), les Fenottes disputent leur premier match de préparation au GOLTC. Elles affrontent les voisines suisses de Genève avec la venue du Servette FC. Initialement prévue à 14h30, la rencontre débutera finalement à 15h, comme indiqué par le club.

    Deux amicaux sur trois à huis clos

    Le soleil risque de taper fort à ce moment de la journée alors que 37 degrés sont actuellement dans la région lyonnaise ce samedi. Si le coup d’envoi a été repoussé d’une demi-heure, en revanche cet OL Lyonnes - Servette FC se tiendra toujours à huis clos au centre d’entraînement de Décines. Il en sera de même une semaine plus tard avec la venue de Nuremberg le 16 août. Les supporters lyonnais devront attendre le jeudi 21 août pour observer les premiers pas de Jonatan Giraldez et des nouvelles recrues. Ce sera pour l’amical contre le London City Lionesses, autre club détenu par Michele Kang.

    à lire également
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala récupère le numéro 5
    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 8 Août 25 à 12 h 39

      C'est quoi l'intérêt de jouer sous 37 ° ?? Les filles vont passé plus de temps sur la touche à boire de l'eau que de taper dans le ballon. Pour un match comme ça il n'y a pas de diffuseur je suppose, donc c'est l'ol et le Servette qui ont décidé de cette horaire. Il y a des choses qui m'échappe, mais bon ça vient peut être de moi....

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - ven 8 Août 25 à 13 h 16

        Salut Juni,

        Complètement aberrant ! la météo annonce 38° sur Lyon demain et, à 15 h c'est le moment le plus chaud de la journée, ça peut monter à 40°, selon certaines météo ! elles vont tomber comme des mouches !
        C'est de la folie !

        Signaler
    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - ven 8 Août 25 à 13 h 17

      Hydratez vous bien.🥵💦💦🍶

      Oui,en plus,il y a une loi qui vient de passer sur la canicule, normalement les horaires doivent être adaptés.🧐

      Signaler
    3. Toitoi
      Toitoi - ven 8 Août 25 à 13 h 18

      Ça change tout !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala récupère le numéro 5 13:20
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : enfin une fumée blanche pour Greif ? 12:23
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    OL Lyonnes - Servette FC décalé à 15h samedi 11:45
    Mariano Diaz après avoir marqué dans le derby entre l'OL et Saint-Etienne
    Mercato : Mariano Diaz (ex-OL) se relance au Deportivo Alavés 11:00
    John Textor avec les supporters de Botafogo
    Botafogo repousse la publication de son bilan pour justifier l’aide à l’OL 10:15
    Laurie Dacquigny quitte la direction de l'OL Académie pour celle de Lens
    Après l'OL, Dacquigny prend les rênes de la formation du RC Lens Féminin 09:30
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    Pierre-Rajon, un tournant dans la saison dernière de l'OL 08:45
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes apprend à manier la méthode Giraldez 08:00
    d'heure en heure
    Mercato : Ferri (ex-OL) s'engage avec la Sampdoria Gênes 07:30
    Ada Hegerberg, joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Engen et Hegerberg de retour à l’entraînement 07/08/25
    Bradley Barcola (PSG) face à Clinton Mata (OL)
    Mercato : l'OL pourrait se mordre les doigts dans le dossier Barcola 07/08/25
    beIN Sports, diffuseur de la Ligue 1
    Diffuseur de Lens - OL, beIN Sports retarde ses paiements 07/08/25
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes : Dumornay et Heaps nommées pour le Ballon d’Or féminin 07/08/25
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OL : le constat lucide de Mata sur l’effectif 07/08/25
    Les joueuses de l'OL fêtent leur 18e titre de championnes de France
    Ballon d’Or : l’OL Lyonnes nommé parmi les meilleurs clubs féminins 07/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque se montre inflexible avec l’OL 07/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    OL - Getafe : près de 4 000 places déjà vendues 07/08/25
    Abdoulaye Ndiaye, défenseur de l'OL actuellement prêté à Bastia
    Mercato : le départ de Ndiaye à Parme rapporte encore à l'OL 07/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut