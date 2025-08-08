OL Lyonnes - Servette FC décalé à 15h samedi

Initialement prévu à 14h30 ce samedi 9 août, l’amical entre l’OL Lyonnes et le Servette FC se jouera finalement à 15h. Mais toujours à huis clos.

Il va faire chaud ce samedi du côté de Décines et les organismes risquent de souffrir. Après trois semaines de préparation, les joueuses de l’OL Lyonnes vont enfin pouvoir retrouver l’adrénaline d’un match, même si ce n’est qu’un amical. Lancées en plein travail pour la reprise du championnat prévue le 7 septembre prochain contre l’OM (17h30), les Fenottes disputent leur premier match de préparation au GOLTC. Elles affrontent les voisines suisses de Genève avec la venue du Servette FC. Initialement prévue à 14h30, la rencontre débutera finalement à 15h, comme indiqué par le club.

Deux amicaux sur trois à huis clos

Le soleil risque de taper fort à ce moment de la journée alors que 37 degrés sont actuellement dans la région lyonnaise ce samedi. Si le coup d’envoi a été repoussé d’une demi-heure, en revanche cet OL Lyonnes - Servette FC se tiendra toujours à huis clos au centre d’entraînement de Décines. Il en sera de même une semaine plus tard avec la venue de Nuremberg le 16 août. Les supporters lyonnais devront attendre le jeudi 21 août pour observer les premiers pas de Jonatan Giraldez et des nouvelles recrues. Ce sera pour l’amical contre le London City Lionesses, autre club détenu par Michele Kang.