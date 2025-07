OL : deux amicaux et un stage confirmés pour cet été

Malick Fofana et Enzo Molebé à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

En attendant de connaitre la décision finale sur son avenir, l’OL tente de préparer comme il peut son été. Deux matchs amicaux ont été confirmés ainsi qu’un stage en Autriche, fin juillet.

Ce lundi marque le début de la préparation estivale de l'OL pour la saison 2025-2026. La question qui est sur toutes les lèvres concerne bien évidemment le passage devant la commission d'appel de la DNCG. Cela va conditionner le futur du club, mais aussi de l'effectif de Paulo Fonseca. Entre la Ligue 1, la Ligue 2 ou même pire, l'impact sera forcément énorme entre Rhône et Saône. En ce sens, tout le club reste scotché à la décision de la commission qui interviendra jeudi soir et a donc mis en stand-by certains évènements concernant la préparation estivale. À l'heure actuelle, l'OL n'a confirmé que deux matchs amicaux. Les deux du côté de Décines et à chaque fois à huis clos.

Des amicaux mis en stand-by en attendant l'appel

Le 19 juillet, la formation de Fonseca accueillera le club partenaire de Villefranche-sur-Saône au GOLTC. Le coup d'envoi aura lieu à 10h30 et se fera sans spectateurs. La norme sera la même quelques jours plus tard pour la venue du Daring Brussels (ex-RWD Molenbeek). La rencontre contre le cousin d'Eagle Football se tiendra le 23 juillet à Décines sans le moindre supporter. Un choix qui risque de faire grincer des dents, car difficile de savoir s'il y aura une autre opportunité d'ici à la deuxième journée de Ligue 1 contre le FC Metz, le week-end du 23 août. Dans ce mois qui sépare ces deux matchs, d'autres amicaux devraient voir le jour suite à la décision de la commission d'appel. Certains pourraient bien avoir lieu en Autriche, comme la saison passée. L'OL sera en effet de retour à Innsbruck pour son stage de l'été du 27 juillet au 2 août.