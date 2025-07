Euro : la Norvège déjà qualifiée, Wandeler décisive avec la Suisse

Leila Wandeler lors de Suisse – Islande à l’Euro 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Ce dimanche, la Norvège d'Hegerberg et d'Engen a engrangé sa 2e victoire à l'Euro. La Suisse de Wandeler s'est complètement relancée.

L'Euro 2025 bat son plein depuis le 2 juillet dernier. Dix Lyonnaises participent au championnat d'Europe au sein de différentes sélections. Parmi elles, Ada Hegerberg et Ingrid Engen font partie de l'aventure avec la Norvège. De son côté, Leila Wandeler est avec la Suisse, le pays hôte. Les deux équipes se sont d'ailleurs affrontées dès le 1er match. Résultat : succès 2-1 des Norvégiennes avec un but d'Ada Hegerberg, son 50e en sélection. Ce dimanche, la Norvège et la Suisse disputaient leur deuxième rencontre dans la compétition.

La Norvège obtient son billet pour les quarts de finale

Opposée à la Finlande, la Norvège a enregistré sa deuxième victoire 2-1. Ingrig Engen a joué l'intégralité du match. Ada Hegerberg est sortie à la 92e minute. Avec six points sur six possibles, les Norvégiennes sont d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finales de l'Euro 2025. Un parcours maîtrisé qui leur permettra même, si Gemma Grainger le souhaite, de réaliser plusieurs rotations lors de la dernière rencontre de la phase de groupes. Le jeudi 10 juillet à 21 heures contre l'Islande.

La Suisse de Wandeler revient dans la course

Après leur défaite inaugurale 2-1 face à la Norvège, la Suisse se devait (presque) absolument de gagner son match contre l'Islande ce dimanche. C'est chose faite pour les joueuses de Pia Sundhage. Succès 2-0. Entrée à la 56e minute, Leila Wandeler s'est distinguée en réalisant une passe décisive sur le second but marqué par Alayah Pilgrim suite à une contre-attaque éclair. Avec cette précieuse victoire, les Suissesses pointent à la 2e place de leur groupe, à égalité de points avec les Finlandaises (trois points). Tout se jouera donc lors de l'ultime journée au cours de laquelle la Suisse défiera la Finlande, le jeudi 10 juillet à 21 heures également.

Le programme complet de la Norvège à l'Euro 2025

Suisse 1 - 2 Norvège, mercredi 2 juillet, 21 h 00

Norvège 2 - 1 Finlande, dimanche 6 juillet, 18 h 00

Norvège - Islande, jeudi 10 juillet, 21 h 00

Le programme complet de la Suisse à l'Euro 2025

Suisse 1 - 2 Norvège, mercredi 2 juillet, 21 h 00

Suisse 2 - 0 Islande, dimanche 6 juillet, 21 h 00

Finlande - Suisse, jeudi 10 juillet, 21 h 00