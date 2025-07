Mercato : l’OL doit aussi réduire la voilure sur la quantité

Depuis plusieurs années, l’OL vit au-dessus de ses moyens. Dans le plan d’austérité qui va se dégager, l’objectif sera aussi de réduire dans la limite du possible le nombre de joueurs dans l’effectif.

Ce n’est pas Pierre Sage qui dira le contraire. La saison passée, l’actuel entraîneur du RC Lens avait dû jongler avec les égos pour tenter de satisfaire tout le monde. Cela avait réussi par moments, avait raté sur d’autres. Cependant, face à l’effectif pléthorique à sa disposition après un mercato raté à l’été 2024, Sage avait dû faire avec. C’est d’ailleurs une constante entre Rhône et Saône depuis plusieurs saisons : l’OL vit au-dessus de ses moyens, aussi bien dans les salaires accordés aux recrues, tout comme le nombre de contrats professionnels. En 2024-2025, pas moins de 37 joueurs ont fait une apparition dans le groupe pro pour une rencontre de Ligue 1 ou de Ligue Europa. Un nombre conséquent que l’on ne peut pas mettre sur le compte de grosses blessures puisque la formation lyonnaise a plutôt été épargnée.

Des jeunes pros qui font aussi gonfler le total

En attendant de connaitre la décision de la commission d’appel, Michele Kang a d’ores et déjà prévu de mettre en place une cure d’austérité pour réduire la voilure à Décines. Les salaires ne devraient plus excéder les 200 000 euros mensuels et il faudra bien évidemment réduire tous ces contrats dans le groupe pro. En 2024-2025, le club aurait salarié 54 joueurs, d'après L'Equipe. L’heure ne devrait plus être aux achats de droits économiques comme sous John Textor, avec des joueurs ne voyant même pas la couleur du maillot lyonnais. Reste la question de l’Académie.

Dans le football moderne, verrouiller des jeunes à fort potentiel devient compliqué sans la carotte du premier contrat professionnel. Si cet été, seuls Yvann Konan et Matthias Da Silva ont signé pros pour le moment, les venues de joueurs de certains clubs partenaires (Dakar Sacré-Cœur par exemple) se font sous ce prisme, de quoi faire gonfler la note au niveau de la quantité plus qu'au niveau financier. Le tout, sans avoir la certitude de voir un jour le groupe de Paulo Fonseca. La dure loi de la concurrence au sein même du club mais aussi sur le marché des transferts.