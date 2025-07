En plus de l’OL, Aulas prêt à aider l’ASVEL

Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d’un match de l’ASVEL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant confirmé son intention d’aider l’OL de quelques manières qu’il soit pour rester en Ligue 1, Jean-Michel Aulas pourrait bien en faire de même avec l’ASVEL. Le Lyonnais a confirmé être prêt à investir dans le club villeurbannais.

Après quelques mois en retrait, Jean-Michel Aulas est de nouveau sur tous les fronts, comme à sa grande époque. À 76 ans, il pourrait profiter tranquillement d’une paisible retraite en famille, mais le repos ne semble pas être dans le vocabulaire de l’ancien président de l’OL. Déjà vice-président de la FFF et président de la LFFP, Aulas pourrait bien voir ses fonctions évoluer dans les prochains mois. Il a beau avoir repoussé encore son annonce de candidature pour les municipales 2026 de Lyon, il pourrait bien embrasser une carrière politique. Pas de quoi le mettre en porte-à-faux avec de futurs investissements ? Poussé vers la sortie par John Textor, Jean-Michel Aulas est revenu dans la lumière ces derniers jours. Il a confirmé "vouloir aider l’OL comme je le peux" et a apporté son soutien à Michele Kang.

"Tous les clubs pros de Lyon nous intéressent"

S’il n’a pas parlé d’investissement financier pour le club de foot, ce sera peut-être différent pour l’ASVEL. Comme l’OL, le club de basket fait face à de sérieux soucis économiques, suite à deux sponsorings défaillants ces dernières années. Ayant déjà fait affaire avec Tony Parker au moment de l’entrée de l’OL dans le capital de l’ASVEL en 2019, Aulas ne serait pas contre retenter l’expérience. "Je m'y suis intéressé quand on me l'a demandé pour aider, mais je ne suis pas rentré dans le détail des chiffres, a-t-il déclaré dans les colonnes du Progrès. J'essaie, comme j'essaie de le faire pour l'OL, de trouver des solutions qui permettent au sport lyonnais de rester à sa place. Tous les clubs de sports professionnels de Lyon, que ce soit l'OL, le LOU rugby, l'Asvel et demain, je l'espère, un club de handball capable de gagner la coupe d'Europe, nous intéressent".

Actionnaire principal de l’Arena à Décines dans laquelle l’ASVEL joue la majorité de ses matchs d’Euroligue, Holnest pourrait bien investir dans le club, même si Tony Parker doit "rester le leader, car il en fait la valeur."