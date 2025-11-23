OL : relance obligatoire à Auxerre

Dans le creux de la vague à l’automne, l’OL est rentré dans le rang, même si toujours à portée de tir des places européennes. Malgré les absences, les Lyonnais ne doivent avoir qu’un objectif : les trois points.

Il aurait pu faire une équipe presque complète, rien qu’avec les absents. Ce dimanche, Paulo Fonseca a besoin de plus qu'une simple main pour pouvoir compter toutes les absences lyonnaises ce dimanche après-midi à Auxerre. C’est avec un groupe plus que rajeuni (23,2 ans) que l’OL se déplace en Bourgogne pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Dans le dur au niveau des résultats sur le dernier mois avec seulement une victoire en cinq matchs de championnat, la formation lyonnaise a eu du mal à garder le rythme de son début de saison tonitruant.

À quoi est-ce dû ? L’accumulation des matchs et de la fatigue ? Sûrement. Des manques de concentration liés à cette belle entame ? Peut-être bien sur certains matchs. Quoi qu’il en soit, c’est avec une septième place au classement que l’OL se présente face à la lanterne rouge de la Ligue 1 ce dimanche.

Des places à gagner dès ce week-end

Après treize journées, cela reste anecdotique car même en rentrant dans le rang au niveau des résultats, l’OL n'a pas encore dit son dernier mot. C’est d’ailleurs ce qui rend optimiste la direction lyonnaise, comme l’a répété Matthieu Louis-Jean jeudi lors d’un échange avec les suiveurs lyonnais. "Nous ne sommes qu’à deux points de la quatrième place et à cinq du podium. On est toujours dans les clous."

Après les matchs de vendredi et samedi, l’OM et Lens ont pris encore un peu plus leurs distances, avec huit unités d’avance dorénavant. Mais dans le même temps, Strasbourg a chuté en terres lensoises, tandis que Monaco a mordu la poussière à Rennes (5-0). Si les joueurs de Paulo Fonseca ne se focalisent que sur eux, ils ne peuvent faire abstraction de ce qui se passe autour. Face à Auxerre, dernier du championnat, l’OL a l’opportunité de se remettre dans le bon wagon.

Ne pas rééditer les erreurs du Paris FC

Avec Nantes, Lorient et Le Havre comme prochains adversaires, cette fin d’année civile doit permettre de prendre les points qu’il faut quand il le faut. "Ce calendrier doit nous mettre en position plus favorable avant la trêve", a avoué le coach portugais. Car la reprise aura une toute autre saveur avec Monaco comme digestif du passage à la nouvelle année. Avant de penser si loin, les Lyonnais doivent déjà faire le travail ce dimanche à l’Abbé-Deschamps, face à une formation qui joue sa survie dans l’élite. Et ce n’est jamais un match facile, encore moins avec cette équipe lyonnaise qui "fait mieux contre les gros que face aux autres équipes où il y a du relâchement". Avec le peu d'options présentes en Bourgogne, ce sera interdit au risque d’une vraie déconvenue.