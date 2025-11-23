Actualités
Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : relance obligatoire à Auxerre

  • par David Hernandez

    • Dans le creux de la vague à l’automne, l’OL est rentré dans le rang, même si toujours à portée de tir des places européennes. Malgré les absences, les Lyonnais ne doivent avoir qu’un objectif : les trois points.

    Il aurait pu faire une équipe presque complète, rien qu’avec les absents. Ce dimanche, Paulo Fonseca a besoin de plus qu'une simple main pour pouvoir compter toutes les absences lyonnaises ce dimanche après-midi à Auxerre. C’est avec un groupe plus que rajeuni (23,2 ans) que l’OL se déplace en Bourgogne pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Dans le dur au niveau des résultats sur le dernier mois avec seulement une victoire en cinq matchs de championnat, la formation lyonnaise a eu du mal à garder le rythme de son début de saison tonitruant.

    À quoi est-ce dû ? L’accumulation des matchs et de la fatigue ? Sûrement. Des manques de concentration liés à cette belle entame ? Peut-être bien sur certains matchs. Quoi qu’il en soit, c’est avec une septième place au classement que l’OL se présente face à la lanterne rouge de la Ligue 1 ce dimanche.

    Des places à gagner dès ce week-end

    Après treize journées, cela reste anecdotique car même en rentrant dans le rang au niveau des résultats, l’OL n'a pas encore dit son dernier mot. C’est d’ailleurs ce qui rend optimiste la direction lyonnaise, comme l’a répété Matthieu Louis-Jean jeudi lors d’un échange avec les suiveurs lyonnais. "Nous ne sommes qu’à deux points de la quatrième place et à cinq du podium. On est toujours dans les clous."

    Après les matchs de vendredi et samedi, l’OM et Lens ont pris encore un peu plus leurs distances, avec huit unités d’avance dorénavant. Mais dans le même temps, Strasbourg a chuté en terres lensoises, tandis que Monaco a mordu la poussière à Rennes (5-0). Si les joueurs de Paulo Fonseca ne se focalisent que sur eux, ils ne peuvent faire abstraction de ce qui se passe autour. Face à Auxerre, dernier du championnat, l’OL a l’opportunité de se remettre dans le bon wagon.

    Ne pas rééditer les erreurs du Paris FC

    Avec Nantes, Lorient et Le Havre comme prochains adversaires, cette fin d’année civile doit permettre de prendre les points qu’il faut quand il le faut. "Ce calendrier doit nous mettre en position plus favorable avant la trêve", a avoué le coach portugais. Car la reprise aura une toute autre saveur avec Monaco comme digestif du passage à la nouvelle année. Avant de penser si loin, les Lyonnais doivent déjà faire le travail ce dimanche à l’Abbé-Deschamps, face à une formation qui joue sa survie dans l’élite. Et ce n’est jamais un match facile, encore moins avec cette équipe lyonnaise qui "fait mieux contre les gros que face aux autres équipes où il y a du relâchement". Avec le peu d'options présentes en Bourgogne, ce sera interdit au risque d’une vraie déconvenue.

    à lire également
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre 08:00
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : relance obligatoire à Auxerre 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Face à Strasbourg, l'OL Lyonnes n'a pas pris de coup de froid 22/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Strasbourg : Renard seule rescapée de Turin dans le onze 22/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : première pour Hamdani et Fall, Maitland-Niles présent à Auxerre 22/11/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Auxerre - OL : Sulc ne pourra "disputer que quelques minutes" 22/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    OL Académie : Himbert va déjà faire son retour en réserve 22/11/25
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL prendra la direction d’Auxerre dès ce samedi 22/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Christophe Pélissier lors du match face à l'OL, le vendredi 4 mars 2022
    Pélissier (Auxerre) : "L’OL a gardé une stabilité défensive" 22/11/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL 22/11/25
    Romy Fournier, arbitre
    OL Lyonnes - Strasbourg : Romy Fournier au sifflet ce samedi (21h) 22/11/25
    Bruno Guimarães
    Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL 22/11/25
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Diomandé "va chambrer sur le terrain" ses anciens coéquipiers de l'OL 22/11/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : les remplaçantes de Turin ont marqué des points avant Strasbourg 22/11/25
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Face au dernier de Ligue 1, l’OL va devoir être "concentré 90 minutes" 22/11/25
    Lassine Diarra, gardien de l'OL
    Mercato : l’OL prolonge Lassine Diarra 22/11/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    À Auxerre, Fonseca va encore devoir faire avec les moyens du bord 22/11/25
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : quand Michele Kang rassure le monde économique 22/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut