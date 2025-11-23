OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre

Avec les renforts d'Adil Hamdani, Tiago Goncalves et Fallou Fall, le groupe de l'OL a subi une cure de rajeunissement. Le onze sera encore expérimenté, mais sur le banc, la jeunesse sera en force à Auxerre.

Depuis cet été, la politique menée par la direction sportive était plutôt claire. En se séparant de joueurs âgés et/ou aux revenus désormais trop élevés, elle voulait miser sur des profils moins connus, plus jeunes et moins coûteux. Cela a permis l'arrivée d'Adam Karabec (22 ans) ou Afonso Moreira (20 ans). Avec 24 unités au compteur, Ruben Kluivert et Pavel Sulc sont à peine plus âgés, mais font presque figure d'anciens. Ce dimanche, le joueur offensif tchèque prendra un vrai coup de vieux sur le banc de touche. Autour de lui, la moyenne d'âge ne devrait pas voler bien haut, en dehors de Rémy Descamps, le gardien remplaçant.

Un onze qui tient la route

Car oui, ce voyage à Auxerre ressemble presque à une sortie de classe verte pour l'OL. Avec les absences de Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer ou encore Rachid Ghezzal, tous trentenaires, en plus de celles de Tyler Morton et Ruben Kluivert, Paulo Fonseca a dû aller piocher à l'étage d'en dessous. Déjà retenu contre le Real Betis et le PSG, Tiago Gonçalves (20 ans) enchaîne un troisième groupe de suite, tandis qu'Adil Hamdani (16 ans) et Fallou Fall (19 ans) connaissent leur première convocation.

20 ans de moyenne d'âge en attaque

La classe biberon incarnée par ces trois joueurs venus se greffer aux déjà jeunes pousses que sont Enzo Molebe, Khalis Merah, Mathys De Carvalho, Téo Barisic et Alejandro Gomes Rodriguez a fait chuter la moyenne d'âge. Ce dimanche, elle sera de 23,2 ans face à Auxerre. Mais si l'on se fie juste au milieu et à l'attaque, cela fait presque froid dans le dos. 21,67 ans pour les joueurs convoqués dans l'entrejeu, tout juste la vingtaine devant (20,1). Si au coup d'envoi, le onze concocté par Paulo Fonseca n'en sera pas à son premier match de Ligue 1, les options en cours de match risquent d'être encore plus limitées que d'habitude...

La composition probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Moreira - Satriano