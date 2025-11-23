Actualités
De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
De Carvalho, Molebe et Merah lors d’OL – Angers (@OL )

OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec les renforts d'Adil Hamdani, Tiago Goncalves et Fallou Fall, le groupe de l'OL a subi une cure de rajeunissement. Le onze sera encore expérimenté, mais sur le banc, la jeunesse sera en force à Auxerre.

    Depuis cet été, la politique menée par la direction sportive était plutôt claire. En se séparant de joueurs âgés et/ou aux revenus désormais trop élevés, elle voulait miser sur des profils moins connus, plus jeunes et moins coûteux. Cela a permis l'arrivée d'Adam Karabec (22 ans) ou Afonso Moreira (20 ans). Avec 24 unités au compteur, Ruben Kluivert et Pavel Sulc sont à peine plus âgés, mais font presque figure d'anciens. Ce dimanche, le joueur offensif tchèque prendra un vrai coup de vieux sur le banc de touche. Autour de lui, la moyenne d'âge ne devrait pas voler bien haut, en dehors de Rémy Descamps, le gardien remplaçant.

    Un onze qui tient la route

    Car oui, ce voyage à Auxerre ressemble presque à une sortie de classe verte pour l'OL. Avec les absences de Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer ou encore Rachid Ghezzal, tous trentenaires, en plus de celles de Tyler Morton et Ruben Kluivert, Paulo Fonseca a dû aller piocher à l'étage d'en dessous. Déjà retenu contre le Real Betis et le PSG, Tiago Gonçalves (20 ans) enchaîne un troisième groupe de suite, tandis qu'Adil Hamdani (16 ans) et Fallou Fall (19 ans) connaissent leur première convocation.

    20 ans de moyenne d'âge en attaque

    La classe biberon incarnée par ces trois joueurs venus se greffer aux déjà jeunes pousses que sont Enzo Molebe, Khalis Merah, Mathys De Carvalho, Téo Barisic et Alejandro Gomes Rodriguez a fait chuter la moyenne d'âge. Ce dimanche, elle sera de 23,2 ans face à Auxerre. Mais si l'on se fie juste au milieu et à l'attaque, cela fait presque froid dans le dos. 21,67 ans pour les joueurs convoqués dans l'entrejeu, tout juste la vingtaine devant (20,1). Si au coup d'envoi, le onze concocté par Paulo Fonseca n'en sera pas à son premier match de Ligue 1, les options en cours de match risquent d'être encore plus limitées que d'habitude...

    La composition probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Moreira - Satriano

    à lire également
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : relance obligatoire à Auxerre
    1 commentaire
    1. Avatar
      Olbra - dim 23 Nov 25 à 8 h 14

      Espérons que malgré cela on puisse faire un bon match, avec la victoire et en finissant à 11 pour une fois. Et, pourquoi pas, avec un score plus confortable qui permettrait de faire rentrer AGR pendant quelques minutes par example.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre 08:00
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : relance obligatoire à Auxerre 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Face à Strasbourg, l'OL Lyonnes n'a pas pris de coup de froid 22/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Strasbourg : Renard seule rescapée de Turin dans le onze 22/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : première pour Hamdani et Fall, Maitland-Niles présent à Auxerre 22/11/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Auxerre - OL : Sulc ne pourra "disputer que quelques minutes" 22/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    OL Académie : Himbert va déjà faire son retour en réserve 22/11/25
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL prendra la direction d’Auxerre dès ce samedi 22/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Christophe Pélissier lors du match face à l'OL, le vendredi 4 mars 2022
    Pélissier (Auxerre) : "L’OL a gardé une stabilité défensive" 22/11/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL 22/11/25
    Romy Fournier, arbitre
    OL Lyonnes - Strasbourg : Romy Fournier au sifflet ce samedi (21h) 22/11/25
    Bruno Guimarães
    Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL 22/11/25
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Diomandé "va chambrer sur le terrain" ses anciens coéquipiers de l'OL 22/11/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : les remplaçantes de Turin ont marqué des points avant Strasbourg 22/11/25
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Face au dernier de Ligue 1, l’OL va devoir être "concentré 90 minutes" 22/11/25
    Lassine Diarra, gardien de l'OL
    Mercato : l’OL prolonge Lassine Diarra 22/11/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    À Auxerre, Fonseca va encore devoir faire avec les moyens du bord 22/11/25
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : quand Michele Kang rassure le monde économique 22/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut