Auxerre - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la treizième journée entre l'AJ Auxerre et l'OL.

Avant-match

Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 1 est de retour et Paulo Fonseca aurait certainement préféré l'aborder dans d'autres conditions. Le retour des internationaux n'a donné lieu à aucune mauvaise nouvelle, à part un Adam Karabec "fatigué". Mais la coupure de novembre a eu pour effet négatif la blessure de Ruben Kluivert (cheville) et celle de Rachid Ghezzal (ischio). Deux forfaits supplémentaires alors que l'OL devait déjà se passer de Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton pour cause de suspension. Heureusement, la maladie d'Ainsley Maitland-Niles ne l'a pas empêché de faire le voyage jusque dans l'Yonne, même si on se doute que l'Anglais ne sera pas à 100% après avoir manqué les séances de jeudi et vendredi.

C'est donc loin d'être dans une situation optimale que l'OL se présente à l'Abbé Deschamps ce dimanche pour affronter la lanterne rouge de la Ligue 1. Sur le papier, cela ressemble à un match piège avec une formation de l'AJA, qui n'a plus gagné depuis fin septembre mais qui peut compter sur le soutien de son public encore nombreux pour cette 13e journée. Toutefois, Christophe Pélissier doit lui aussi composer avec des absences notables, malgré le retour de suspension de Sinaly Diomandé.

À quelle heure se joue Auxerre - OL ?

Pour la deuxième fois de la saison, les Lyonnais joueront en milieu d'après-midi un dimanche. Cela ne leur avait pas porté chance il y a un mois et demi avec une défaite contre Toulouse à la maison (1-2). À 15h, Thomas Léonard donnera le coup d'envoi de la 60e confrontation entre les deux formations.

Sur quelle chaîne voir Auxerre - OL ?

Unique match à 15h, cet Auxerre - OL sera logiquement retransmis sur Ligue 1+. Smaïl Bouabdellah et Felipe Saad assureront les commentaires avec Lesly Boitrelle en bord de terrain.