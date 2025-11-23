Actualités
Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Auxerre - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la treizième journée entre l'AJ Auxerre et l'OL.

    Avant-match

    Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 1 est de retour et Paulo Fonseca aurait certainement préféré l'aborder dans d'autres conditions. Le retour des internationaux n'a donné lieu à aucune mauvaise nouvelle, à part un Adam Karabec "fatigué". Mais la coupure de novembre a eu pour effet négatif la blessure de Ruben Kluivert (cheville) et celle de Rachid Ghezzal (ischio). Deux forfaits supplémentaires alors que l'OL devait déjà se passer de Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton pour cause de suspension. Heureusement, la maladie d'Ainsley Maitland-Niles ne l'a pas empêché de faire le voyage jusque dans l'Yonne, même si on se doute que l'Anglais ne sera pas à 100% après avoir manqué les séances de jeudi et vendredi.

    C'est donc loin d'être dans une situation optimale que l'OL se présente à l'Abbé Deschamps ce dimanche pour affronter la lanterne rouge de la Ligue 1. Sur le papier, cela ressemble à un match piège avec une formation de l'AJA, qui n'a plus gagné depuis fin septembre mais qui peut compter sur le soutien de son public encore nombreux pour cette 13e journée. Toutefois, Christophe Pélissier doit lui aussi composer avec des absences notables, malgré le retour de suspension de Sinaly Diomandé.

    À quelle heure se joue Auxerre - OL ?

    Pour la deuxième fois de la saison, les Lyonnais joueront en milieu d'après-midi un dimanche. Cela ne leur avait pas porté chance il y a un mois et demi avec une défaite contre Toulouse à la maison (1-2). À 15h, Thomas Léonard donnera le coup d'envoi de la 60e confrontation entre les deux formations.

    Sur quelle chaîne voir Auxerre - OL ?

    Unique match à 15h, cet Auxerre - OL sera logiquement retransmis sur Ligue 1+. Smaïl Bouabdellah et Felipe Saad assureront les commentaires avec Lesly Boitrelle en bord de terrain.

    à lire également
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    Giraldez, Brand, Damaris... les réactions après OL Lyonnes - Strasbourg 09:30
    Corentin Tolisso face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : une classe biberon en journée découverte à Auxerre 08:00
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : relance obligatoire à Auxerre 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Face à Strasbourg, l'OL Lyonnes n'a pas pris de coup de froid 22/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Strasbourg : Renard seule rescapée de Turin dans le onze 22/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL : première pour Hamdani et Fall, Maitland-Niles présent à Auxerre 22/11/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Auxerre - OL : Sulc ne pourra "disputer que quelques minutes" 22/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    OL Académie : Himbert va déjà faire son retour en réserve 22/11/25
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL prendra la direction d’Auxerre dès ce samedi 22/11/25
    Christophe Pélissier lors du match face à l'OL, le vendredi 4 mars 2022
    Pélissier (Auxerre) : "L’OL a gardé une stabilité défensive" 22/11/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Un retour de trêve toujours compliqué pour l’OL 22/11/25
    Romy Fournier, arbitre
    OL Lyonnes - Strasbourg : Romy Fournier au sifflet ce samedi (21h) 22/11/25
    Bruno Guimarães
    Quand Guardiola tombait sous le charme de Guimarães à l’OL 22/11/25
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Diomandé "va chambrer sur le terrain" ses anciens coéquipiers de l'OL 22/11/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : les remplaçantes de Turin ont marqué des points avant Strasbourg 22/11/25
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Face au dernier de Ligue 1, l’OL va devoir être "concentré 90 minutes" 22/11/25
    Lassine Diarra, gardien de l'OL
    Mercato : l’OL prolonge Lassine Diarra 22/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut