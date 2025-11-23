Facile vainqueur de Strasbourg (5-0), samedi soir à Décines, l'OL Lyonnes a réussi à relever la tête après le nul contre la Juventus Turin. Les Lyonnaises restent sur un sans-faute en Première Ligue avec huit victoires en huit matchs.

Jonatan Giraldez (entraîneur de l'OL Lyonnes)

"C'est une belle victoire ce (samedi) soir, et nous avons obtenu trois points importants. On a réalisé beaucoup de changements entre le dernier match et celui-ci, et j’ai vraiment aimé la mentalité de l’équipe après la rencontre face à la Juventus. En première mi-temps, on a un peu souffert parce que Strasbourg défendait très bas. On s’est parfois trop précipités dans la surface, on voulait finir les actions trop vite. En seconde période, on a trouvé davantage d’espaces pour attaquer, notamment grâce à Jule Brand et Inès Benyahia. On a également varié notre manière de jouer. Les changements ont apporté plus d’opportunités devant le but, et ça a bien fonctionné. Dans l’ensemble, l’évolution de l’équipe sur ce match a été très positive."

Damaris Egurrola (milieu de l'OL Lyonnes)

"Il fallait réagir après la Juventus Turin et gagner. Donc c'est important d'avoir gagner même si ça l'est toujours et encore plus quand on joue à domicile. Je suis très contente de l’équipe. On a fourni beaucoup d’efforts sur le terrain et, au final, on prend les trois points, c’était l’objectif. Ce n’était pas simple de jouer face à une équipe comme Strasbourg alors qu’on avait disputé un match de Ligue des champions seulement deux jours avant. Malgré ça, on a fait une bonne première mi-temps. On n'a pas eu énormément d’occasions, mais on a su marquer au bon moment."

Jule Brand (attaquante de l'OL Lyonnes)