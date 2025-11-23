OL Académie : la réserve accroche un nul à la dernière minute

Sur une série de deux défaites, la réserve de l’OL a réussi à stopper cette hémorragie au bout du suspense. À la dernière minute, les joueurs de Gueïda Fofana ont arraché un nul (1-1) contre Fos-sur-Mer.

Ce ne sera qu’un petit point de plus au compteur, mais il risque de faire du bien à la tête. Surtout vu le scénario de cette rencontre de la 9e journée de National 3 contre Fos-sur-Mer. Dans le dur dans cette première partie de saison, la réserve de l’OL n’a pas réussi à regagner pour la première fois depuis un mois. Toutefois, elle a réussi à stopper sa série de deux revers de suite face à Carnoux et l’ASPTT Dijon. À quelques secondes près, cette série aurait continué, mais fort heureusement, un csc sudiste à la dernière seconde a permis à l’OL d’accrocher un précieux point du nul (1-1) au GOLTC.

Un manque de danger devant

Au classement, cela ne fait pas avancer les choses puisque les coéquipiers d’Ali Hassan restent coincés à la 9e place. Mais cela reste toujours un point supplémentaire sur les concurrents au maintien et, dans la situation actuelle, les Lyonnais s’en contenteront sûrement. Privé d’Adil Hamdani, de Fallou Fall et Tiago Goncalves, retenus avec le groupe professionnel, Gueïda Fofana a vu ses joueurs manquer de génie offensif pour inquiéter le quatrième de la poule H. Il en aurait pourtant fallu en concédant très rapidement l’ouverture du score (10e) sur un but de Gharbi. Même si les Lyonnais ont cherché à pousser, ce déficit offensif porte clairement préjudice à cette équipe cette saison. C’est finalement sur un csc à la 95e que la réserve de l’OL a égalisé.