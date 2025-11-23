OL, Tagliafico, Brésil… Abner s’exprime

Titulaire ce dimanche pour Auxerre - OL en raison de la suspension de Nicolas Tagliafico, Abner veut montrer que son mauvais passage est derrière lui.

Son début de saison avait été encourageant. Il l’avait d’ailleurs confié à Olympique-et-Lyonnais, Abner a "trouvé un environnement" qui favorise son épanouissement. Cependant, l’embellie a pris fin avec cette blessure contractée avant Angers courant septembre et qui lui a fait manquer cinq matchs. L’occasion pour Nicolas Tagliafico de retrouver ses galons de titulaire, après avoir prolongé à la surprise générale. S’il pensait être débarrassé de la concurrence de l’Argentin, Abner a dû se faire une raison. Est-ce que cela explique son coup de moins ces dernières semaines ? Entre sa blessure et son rouge au Paris FC, le Brésilien est dans le creux de la vague. Paulo Fonseca l’a même sorti à la pause contre le Real Betis, son ancien club, face à ses difficultés contre Antony.

Une solution plus haut sur le terrain ?

Une période que l’international veut laisser derrière lui et dès ce dimanche. Avec la suspension de Tagliafico, Abner va retrouver une place de titulaire pour son retour après deux matchs loin du groupe en Ligue 1 suite à son rouge au PFC. "Je ne sais pas si Nico (Tagliafico) est le numéro un ou si c’est moi le numéro un. Mais on essaye de tout donner pour l’équipe quand l’un ou l’autre joue." Réputé pour son jeu offensif, Abner pourrait représenter une option comme ailier avec la blessure de Malick Fofana. Encore faut-il que le groupe de l’OL soit au complet… Mais l’option plait au Brésilien qui la voit comme un "atout de pouvoir jouer un peu plus haut". Et peut-être une option supplémentaire pour taper dans l’œil de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde 2026.